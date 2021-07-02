Perú vence a Paraguay y avanza a Semifinales de la Copa América 2021

Perú está en Semifinales de la Copa América. Pese a no haber llegado al encuentro como favorito, el equipo dirigido por Ricardo Gareca venció en la instancia de los penales a Paraguay y se clasificó a la siguiente ronda del torneo de la Conmebol.

Durante el primer tiempo Gustavo Gómez puso adelante a los guaraníes. El atacante se encontró con el balón tras un rebote dentro del área y lo empujó para abrir el marcador en la cancha del Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Los incas no tardaron en responder y lo hicieron por vía de Gianluca Lapadula, quien conectó un centro de André Carrillo y marcó el empate al 21’. Posteriormente, logró su doblete para poner arriba a los suyos. Lapadula recibió el balón tras una gran jugada colectiva y definió para darle vuelta al marcador por 2-1.

AMDEP5820. GOIANIA (BRASIL), 02/07/2021.- Gianluca Lapadula (c) de Perú celebra hoy con sus compañeros tras anotar contra Paraguay, durante un partido por los cuartos de final de la Copa América en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/ Fernando Bizerra Jr |Fernando Bizerra Jr/EFE

Al final de la primera parte, el conjunto dirigido por Eduardo Berizzo se quedó con 10 hombres en el terreno de juego, pues Gustavo Gómez, autor del primer tanto del encuentro, se fue expulsado al 45’.

Para el complemento los paraguayos reaccionaron. Júnior Alonso empató de nueva cuenta el partido al 54’ tras definir dentro del área chica y así poner el 2-2.

AME9773. GOIANIA (BRASIL), 02/07/2021.- Júnior Alonso de Paraguay celebra tras anotar un gol hoy contra Perú, durante un partido por los cuartos de final de la Copa América en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, en Goiania (Brasil). EFE/Alberto Valdés |Alberto Valdes/EFE

En la recta final del encuentro no faltaron emociones. Yoshimar Yotún dijo presente al minuto 80 y colocó el 3-2. Poco después, los Incas vieron la expulsión de André Carrillo al 85’ y Gabriel Ávalos logró igualar el juego por tercera ocasión en el último minuto del partido. El atacante de Argentinos Juniors aprovechó un rebote y mandó el balón al fondo para hacer el 3-3 y mandar el encuentro a la instancia de los penales.

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Perú se impuso en los penales ante Paraguay

Paraguay abrió la tanda de penaltis con Ángel Romero, quien no falló y puso el 1-0 en la pizarra. Gianluca Lapadula hizo lo suyo e igualó la serie a un tanto. Junior Alonso por los guaraníes y Yoshimar Yotún para Perú colocaron el 2-2.

Posteriormete, para el tercer cobro los jugadores de ambas selecciones fallaron. Héctor Martínez por Paraguay lo mandó por arriba y el jugador que milita en el Club Puebla de la Liga MX, Santiago Ormeño, vio su disparo atajado por Antony Silva.

Para el cuarto tiro, Braian Samudio mandó el balón por arriba del arco defendido por Pedro Gallese y Renato Tapia no erró para hacer el 3-2. Robert Piris da Motta siguió por Paraguay y no se equivocó colocando el 3-3.

Cuando parecía que Perú podría avanzar, Christian Cueva falló el quinto disparo contra Antony Silva y la serie se extendió a muerte súbita. Pedro Gallese se lo atajó a Alberto Espínola y Miguel Trauco marcó el gol definitivo para poner a los Incas en las instancia de Semifinales.

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