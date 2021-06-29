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Fútbol

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa América 2021

En los cuartos de final de la Copa América destaca el duelo entre el anfitrión Brasil y Chile, además del enfrentamiento que librarán Uruguay y Colombia.

Argentina Copa América

Escrito por: Azteca Deportes

¡De alarido! Luego de una larga y emocionante fase de grupos, quedaron definidos los duelos de cuartos de final de la Copa América, en donde destaca el partido entre el anfitrión Brasil y la complicada Chile.

Además, Argentina, que se apunta como el segundo favorito a ganar el certamen le hará los honores a Ecuador que sufrió para meterse a la segunda ronda. En los otros duelos, Perú se enfrenta a Paraguay en duelo de cenicientas y por último, Uruguay y Colombia protagonizarán una auténtica guerra.

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Brasil Copa América 2021

Argentina y Brasil brillaron en la fase de grupos

Los pronósticos previo al certamen sudamericano no fallaron y las dos selecciones favoritas para llegar a la gran final se robaron los reflectores en la fase de grupos de la Copa América.

En el Grupo A, la Selección de Argentina fue el líder absoluto con 10 unidades en cuatro partidos, producto de tres triunfos y un empate ante Chile, superando en el sector a rivales como Uruguay (7 puntos), Paraguay (6 puntos), Chile (5 puntos) y Bolivia (0 puntos).

Por su parte, Brasil no tuvo problemas para dominar en el Grupo B y al igual que Argentina, consiguió 10 puntos luego de tres triunfos y un empate en la última jornada ante Ecuador.

Los otros tres equipos que consiguieron su pase a la ronda de eliminatoria directa fueron Perú (7 puntos), Colombia (4 puntos), Ecuador (3 puntos), mientras que Venezuela se quedó fuera con apenas 2 unidades y junto a Bolivia, son los dos combinados que ya viajan de regreso a casa.

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Cavani Uruguay Copa América 2021

Horario y fecha de los cuartos de final de la Copa América

Perú vs Paraguay, viernes 2 de julio, 16:00 horas del centro de México.

Brasil vs Chile, viernes 2 de julio, 19:00 horas del centro de México.

Uruguay vs Colombia, sábado 3 de julio, 17:00 horas del centro de México.

Argentina vs Ecuador, sábado 3 de julio, 20:00 horas del centro de México.

Perú Copa América 2021

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