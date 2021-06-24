Uruguay clasifica a los Cuartos de Final de la Copa América

La Selección Nacional de Uruguay venció por marcador de 2-0 a su similar de Bolivia en el Jornada 4 de la Copa América 2021. Esta es la primera victoria del conjunto charrúa en la justa continental.

La mala fortuna acompañó al portero Carlos Lampe, quien marcó en el minuto 40 en propia meta cuando el defensa Jairo Quinteros intentó cortar un centro de Uruguay a ras de piso, pero el despeje golpeó en el portero de la Verde y entró al arco para el 0-1.

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Pese a esto, Bolivia tuvo su oportunidad más clara en el minuto 11 con un remate de Rodrigo Ramallo que por poco se cuela al lado del palo de Fernando Muslera.

Tras aquello, el dominio charrúa fue mayor y se reforzó gracias a algunas imprecisiones de Bolivia al intentar salir al ataque y buscar principalmente el juego de Juan Carlos 'Conejo' Arce, Ramiro Vaca y un movedizo Jeyson Chura.

En el minuto 21, Lampe ganó un mano a mano a Cavani y seis después el arquero boliviano contuvo nuevamente un cabezazo del ariete del Manchester United.

Edinson Cavani marcó el segundo tanto para Uruguay

El segundo gol de Uruguay llegó del pie de Edinson Cavani, su tanto número 52 con La Celeste, quien recibió en el minuto 79 una asistencia de Facundo Torres y remató con gran aplomo dentro del área para vencer a Lampe y poner el 0-2 en el marcador.

De esta forma Uruguay acumula cuatro puntos y se ubica en la tercera posición, mientras que Bolivia se hunde en el fondo de la tabla sin puntos y con pocas opciones de avanzar a la siguiente fase.

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En la quinta y última fecha que se jugará el próximo lunes, Uruguay se enfrentará con Paraguay y Bolivia se medirá con Argentina. Descansará Chile.

EFE