¿Quiénes son los favoritos para ganar la Copa América?

Estamos a días de que inicie la Copa América y si nos basamos en cómo van las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 podríamos decir que sólo existen 2 favoritos, Brasil y Argentina.

La escuadra verdeamarela es la actual campeona del certamen y en cada una de sus filas luce fuerte, tanto Ederson como Alisson Becker en la portería; como centrales Militao y Marquinhos dan seguridad en esa última zona del campo, además este último es excelente rematador de cabeza en jugadas de táctica fija.

Por su parte, en el medio campo Casemiro es una aspiradora de balones, recupera todos los que pasen por él, por su parte Fred lo acompaña como doble contención. En la parte ofensiva el Técnico ‘Tite’ ha hecho una serie de movimientos.

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Lo que más llama la atención es que Gabriel Jesús en ocasiones deja de ser el centro delantero y juega como un volante, mientras que Neymar Jr y Firmino son la dupla en el ataque. En otros encuentros opera el 4-3-3 con el clásico tridente Neymar, Gabriel Jesus y Firmino.

La última convocatoria de Tite mandó a llamar a 23 jugadores de los cuales sólo cuatro no juegan en Europa. El resto está en equipos top del Viejo Continente: Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus, sólo por mencionar algunos.

En las eliminatorias Brasil no ha encontrado rival, es el actual líder invicto con seis victorias, 16 goles a favor y tan sólo dos en contra.

Además la verdeamarela será local. Los equipos que enfrentará en fase de grupos son: Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador.

La revancha de Argentina y Lionel Messi

Ahora hablemos de Argentina. Liones Messi podría estar viviendo una de sus últimas competencias con la albiceleste y la deuda de ganar algo con la Selección Mayor sigue vigente para la pulga. Más en esta justa donde ha llegado a la Gran Final en dos ocasiones pero fue derrotado por Chile.

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En cuanto al plantel, el conjunto de Lionel Scaloni tiene a uno de los más competitivos, obviamente comandados por la estrella del Barcelona, pero con elementos como Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Ángel Di María, Leo Paredes y Lo Celso que son sumamente peligrosos a la hora de atacar, opciones y creación de jugadas a la ofensiva nunca le van a faltar a este combinado.

Sin embargo, no han podido ser contundentes a la hora de definir. Durante las eliminatorias han estrellado sus disparos incontables veces a los postes; además de un poco de mala suerte por las grandes de sus rivales, algo que tendrán que mejorar para esta justa veraniega.

Los enfrentamientos de Argentina en la Fase de grupos serán: Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

