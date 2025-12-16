Helmut Marko revela al culpable de los ataques hacia Checo Pérez en su paso por Red Bull

Han pasado varios días desde que se confirmó su salida de Red Bull y, sin embargo, Helmut Marko sigue dando mucho de qué hablar con sus declaraciones. Ahora, ha dejado entrever a quién sería el verdadero culpable de las críticas que Checo Pérez tuvo en su etapa en esta escudería.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, Checo Pérez formó parte de Red Bull durante varias temporadas, mismas en donde Max Verstappen se confirmó como el mejor piloto de la Fórmula 1. A pesar de ello, el mexicano recibió una serie de críticas externas e internas, y Helmut Marko fue señalado como uno de los responsables detrás de este hecho.

¿Qué dijo Helmut Marko sobre las críticas hacia Checo Pérez?

Durante una charla con el periódico neerlandés De Limburger, Helmut Marko se dedicó a responder una serie de preguntas en torno a la relación que tenía con varios elementos de Red Bull, entre ellos Checo Pérez. En primera instancia, aseguró no tener ningún problema con el mexicano cuando formaron parte del mismo equipo de trabajo.

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero valdrá la Hormiga González a partir de ahora?

Te puede interesar: ¿Cuáles son los planes que la WWE tenía para Andrade, el Ídolo?

🚨OJO A LAS PALABRAS DE HELMUT MARKO



🗣️"Recordemos que Checo Pérez es sudamericano y por eso su cabeza no está tan centrada como la de Verstappen o Vettel".



🤬 Cabe destacar que S.Pérez es norteamericano.

Tanto RB como la FIA no deberían tolerar estas palabras discriminatorias. pic.twitter.com/665JKTZzGZ — Speed Sector (@SpeedSectorF1) September 6, 2023

En su lugar, mencionó que el verdadero culpable de esta situación fue el britácnio Christian Horner, quien se dedicó a realizar una campaña de desprestigio en su contra, mismas en donde se llevaron a cabo supuestas posturas xenofóbicas en contra del nacido en Jalisco.

Marko dejó entrever que sus años junto a Helmut Marko no fueron agradables por este tipo de situaciones. De hecho, terminó su participación explicando que fue gracias al británico que Red Bull no se quedó con el campeonato de pilotos de la F1 luego de que Verstappen se quedara a dos puntos de Lando Norris, mandamás del 2025.

¿Qué ocurrirá con Helmut Marko después de su salida de Red Bull?

Luego de más de 20 años en Red Bull, y de que la escudería confirmara su salida hace unos días, aún se desconoce qué ocurrirá con Helmut Marko de cara al 2026 y si este tendrá una revancha con un nuevo equipo de la Fórmula 1 o, bien, se tome un periodo de descanso del automovilismo profesional.