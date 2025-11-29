TV Azteca transmitirá Tigres vs Xolos de Tijuana EN VIVO, juego de vuelta de los 4tos de Final del Apertura 2025

Los Tigres de la UANL buscarán concretar la hazaña de remontar un marcador adverso de tres goles ante los Xolos de Tijuana este sábado 29 de noviembre en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León en partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y seguir por las plataformas de Azteca Deportes.

TV Azteca transmitirá el Tigres vs Xolos de Tijuana

Los Xolos de Tijuana sorprendieron a los Felinos en su casa y concretaron una victoria por 3-0 en la ida de los Cuartos de Final que ahora buscarán defender en su visita al Volcán.

Por su parte, a los Tigres les basta igualar el global para avanzar, pero tendrán que superar a un equipo que llega motivado y con uno de los mejores jugadores del campeonato como lo es Gilberto Mora.

No te pierdas de la transmisión de este partido por la señal de TV Azteca a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, con la narración de Carlos Guerrero 'Warrior' y el análisis de Luis Roberto Alves 'Zague' y Jorge Campos.

La cartelera de TV Azteca para este sábado 29 de noviembre comenzará desde las 18:50 horas con la transmisión del encuentro entre los Diablos Rojos de Toluca contra los Bravos de Juárez.

