deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

ÚLTIMA HORA: La selección que SE AUSENTARÁ del sorteo del Mundial 2026 por BUROCRACIA

La Federación informó que no asistirá al sorteo del Mundial 2026 a manera de protesta

Trofeo del Mundial 2026
Instagram FIFA / @fifaworldcup
Francisco Fernández
Mundial México 2026
Compartir

La Federación de Futbol de Irán informó a la FIFA este viernes 28 de noviembre que no estará presente en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo incursionará en un nuevo deporte y muchos fans no lo pueden creer

RESUMEN: Juárez 1-2 Toluca | Cuartos de Final | Apertura 2025

Irán boicoteará el sorteo del Mundial 2026

Iran no enviará representantes al sorteo del Mundial 2026 a manera de protesta, luego de que le fueran negados los visados a varios miembros de su delegación, entre ellos el presidente de la Federación, Mehdi Taj.

“Hemos informado que las decisiones tomadas no tienen nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, declaró un portavoz de la federación.

Mehdi Taj aseguró que la negativa del visado obedece a decisiones políticas y solicitó a la FIFA que intervenga para que Estados Unidos desista de este comportamiento.

De acuerdo con medios iraníes, solo cuatro miembros de la delegación recibieron visados para ingresar a los Estados Unidos, entre ellos el director técnico Amir Ghalenoei.

Por su parte, la FIFA no ha emitido su postura sobre el boicot de Irán, ni sobre la petición de la Federación para que intervenga ante Estados Unidos para la aprobación de las visas.

Irán no asistirá al sorteo del Mundal 2026
Instagram: (@teammellifootball)
Irán no asistirá al sorteo del Mundal 2026

Irán, entre los países de la "lista negra" de Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Irán y a otros 17 países en una lista negra que impone restricciones para la obtención de un visado, sin importar si se trata de un viaje de negocios o de turismo.

Además, los ciudadanos iraníes tienen que trasladarse hasta Dubai para realizar trámites migratorios a Estados Unidos ante la inexistencia de una embajada estadounidense en el país persa.

Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán a mediados de junio luego de una ofensiva militar de Israel en territorio iraní que desencadenó una guerra de 12 días con una breve participación estadounidense atacando instalaciones nucleares.

Te puede interesar: Fue multicampeón en la Liga BBVA MX, figura en su selección y ahora quiere volver con 33 años

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Francisco Fernández

Autor / Redactor

Francisco Fernández

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×