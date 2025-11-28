ÚLTIMA HORA: La selección que SE AUSENTARÁ del sorteo del Mundial 2026 por BUROCRACIA

La Federación de Futbol de Irán informó a la FIFA este viernes 28 de noviembre que no estará presente en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos.

Irán boicoteará el sorteo del Mundial 2026

Iran no enviará representantes al sorteo del Mundial 2026 a manera de protesta, luego de que le fueran negados los visados a varios miembros de su delegación, entre ellos el presidente de la Federación, Mehdi Taj.

“Hemos informado que las decisiones tomadas no tienen nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, declaró un portavoz de la federación.

Mehdi Taj aseguró que la negativa del visado obedece a decisiones políticas y solicitó a la FIFA que intervenga para que Estados Unidos desista de este comportamiento.

De acuerdo con medios iraníes, solo cuatro miembros de la delegación recibieron visados para ingresar a los Estados Unidos, entre ellos el director técnico Amir Ghalenoei.

Por su parte, la FIFA no ha emitido su postura sobre el boicot de Irán, ni sobre la petición de la Federación para que intervenga ante Estados Unidos para la aprobación de las visas.

Irán, entre los países de la "lista negra" de Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Irán y a otros 17 países en una lista negra que impone restricciones para la obtención de un visado, sin importar si se trata de un viaje de negocios o de turismo.

Además, los ciudadanos iraníes tienen que trasladarse hasta Dubai para realizar trámites migratorios a Estados Unidos ante la inexistencia de una embajada estadounidense en el país persa.

Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán a mediados de junio luego de una ofensiva militar de Israel en territorio iraní que desencadenó una guerra de 12 días con una breve participación estadounidense atacando instalaciones nucleares.

