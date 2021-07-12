El Salvador por arriba de la selección de México

Texas, EE.UU. La selección de El Salvador derrota 2-0 a su similar de Guatemala con goles de Alexander Roldán y de Joaquín Rivas para tomar el liderato del Grupo A de la Copa Oro superando a la Selección Azteca que suma una unidad.

México, favorito en el grupo, igualó sin goles con Trinidad y Tobago y El Salvador dio un importante salto al vencer en el debut con comodidad a Guatemala, la última selección invitada al torneo de la Concacaf.



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El Salvador tardó 81 minutos en abrir el marcador frente la escuadra guatemalteca, que prefirió cerrar sus filas y apostar por algún error del rival en el contragolpe.

Alexander Roldán, que entro de cambio al minuto 64, venció la resistencia del arquero Nicholas Hagen con un remate rasante tras una serie de rebotes frente al área.

La selección salvadoreña dominó el balón desde los primeros minutos del partido y redujo al equipo rival a su mitad del campo, pero su asedio no se tradujo en ocasiones claras de gol.

A pesar de generar 21 remates, los salvadoreños no lograron poner en aprietos a la defensa de Guatemala, rival que apenas intentó en 4 ocasiones.



Los goles de El Salvador vinieron de la banca



Joaquín Rivas entró al terreno de juego al minuto 80 y al minuto 96 marcó el 2-0 después de que Guatemala estuvo a punto de igualar el partido con un disparo que el portero salvadoreño, Mario González, desvió en su única intervención.

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Los goles salvadoreños llegaron desde la banca después de que el seleccionador salvadoreño, Hugo Pérez, mandara un once inicial sin delanteros natos.

La inesperada incorporación de Guatemala en la Copa Oro, tras un brote de covid-19 que dejó afuera a Curazao, suponía un obstáculo mayor en las aspiraciones de El Salvador para superar la fase de grupos por los resultados de los últimos seis partidos particulares, que se inclinaban para los guatemaltecos.

En la segunda jornada del Grupo A, este miércoles, El Salvador se medirá con Trinidad y Tobago, mientras que Guatemala se enfrentará con la selección de México que está obligada a llevarse los tres puntos.