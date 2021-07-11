Malas noticias para la selección, México no contará con Lozano

Después del impacto que dejó noqueado durante el partido México vs Trinidad & Tobago, Hirving Lozano fue trasladado al hospital “Medical City Arlington” donde fue atendido y sometido a diferentes estudios médicos tras el duro golpe y la híper-extensión del cuello que sufrió a los 10 minutos del partido ante el arquero Phillips.

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Casi 24 horas después, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la noticia que los amantes del tri no querían escuchar, Chucky Lozano no podrá continuar disputando la Copa Oro. De acuerdo a los estudios realizados, al momento, los especialistas han estimado un tiempo de recuperación de cuatro a seis semanas. Sin embargo, requerirá una valoración neurológica posterior.

Lozano tuvo una reconstrucción de la herida de la ceja izquierda por parte de un cirujano plástico, y tras los resultados favorables de los estudios, el jugador ya se encuentra en el hotel en recuperación.

Escalofriante impacto del Chucky Lozano que le abre la ceja

Además de la preocupación del cuerpo técnico, sus compañeros y la afición, desde el Napoli, club donde el Chucky se desempeña, ya habrían tenido comunicación con la Dirección de Selecciones Nacionales para pedir el regreso de Lozano a Italia y que continúe con su recuperación allí.

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Los próximos partidos que disputará la selección mexicana, dirigida por Gerardo Martino, serán ante Guatemala, el próximo miércoles 14 de julio; luego se enfrentarán ante El Salvador el domingo 18 de julio.

Recuerda que la actividad de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2021 la puedes disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

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Fuente: Dirección de Comunicación e Imagen

