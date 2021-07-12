Estados Unidos vence a Haití en su debut en la Copa Oro 2021

El Sporting Park de Kansas City fue testigo de cómo el combinado de Estados Unidos debutó con el pie derecho en la Copa Oro 2021, al derrotar a su similar de Haití por marcador de un gol a cero, haciendo valer su condición de local y también como uno de los favoritos para quedar campeón del certamen, junto a México y Costa Rica.

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El único gol del encuentro cayó en el minuto 8 del primer tiempo, luego de que Sam Vines remató de cabeza una serie de rebotes en el área de los visitantes, logrando así poner al frente en el marcador a los locales y con ello adjudicarse los primeros tres puntos del certamen.

Canadá golea a Martinica y lidera el sector B de la Copa Oro 2021

La selección de Canadá venció 4-1 a su similar de Martinica, quienes sorprendieron a propios y extraños al iniciar ganado el partido en el minuto 10, gracias al gol de Emmanuel Riviére.

No obstante, los canadienses pusieron el pie en el acelerador y seis minutos después empataron de la mano de Cyle Larin, para que cuatro minutos más tarde, Jonathan Osorio diera la vuelta al marcador.

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Canadá siguió yendo al frente y al minuto 26, Stephen Eustáquio amplió la diferencia para los de la hoja de maple; y finalmente, Theodor Corbeanu marcó el 4-1 definitivo, marcador que los colocó como líder del grupo B, gracias a la diferencia de goles que se encuentra en más tres, en contraste al más uno que tiene Estados Unidos.

En la siguiente jornada, Estados Unidos se medirá ante Martinica; mientras que los canadienses harán lo propio ante Haití, en duelos que podrían empezar a perfilar qué equipos serán los que avancen a la siguiente ronda de la Copa Oro 2021.