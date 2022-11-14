Corea del Sur en Fase de Grupos: calendario, rivales y posibles cruces

Estamos a pocos días de que inicie el Mundial de Qatar 2022, el cual es el evento futbolístico más importante y esperado por todos los aficionados al fútbol. Las Selecciones ya están concentrando para iniciar su participación en Qatar 2022.

La Selección de Corea del Sur es la Selección asiática que más veces ha asistido al Mundial, pues en la Copa del Mundo de Qatar 2022 disputará su onceava justa mundialista.

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¿En qué grupo está Corea del Sur?

El Grupo H está conformado por: Uruguay, Portugal, Ghana y Corea del Sur, pinta para ser uno de los grupos más cerrados en puntos, Corea del Sur tiene muy complicada su clasificación a Octavos de Final, pues Portugal y Uruguay son los favoritos para quedar en los primeros dos lugares del grupo. La selección asiática tendrá que dar un gran papel si es que no quiere volver a quedarse por tercer Mundial consecutivo en Fase de Grupos.

Calendario de Corea del Sur en el Mundial de Qatar 2022

Uruguay vs Corea del Sur 24 de noviembre a las 7 am (hora de la Ciudad de México)

Corea del Sur vs Ghana 28 de noviembre a las 7 am (hora de la Ciudad de México)

Corea del Sur vs Portugal 2 de diciembre a las 9 am (hora de la Ciudad de México)

¿Contra quién jugaría Corea del Sur en Octavos de Final?

En caso de que los dirigidos por Paulo Bento logren clasificar a Octavos de Final su rival sería alguna Selección del Grupo G; Brasil, Serbia, Suiza o Cameron. Su rival dependerá de en qué lugar clasifique Corea del Sur y en qué lugar clasifiquen las selecciones del otro grupo. Pues el primer lugar del Grupo H, se enfrenta al segundo lugar del Grupo G y el segundo lugar del Grupo H se enfrenta al primer lugar del Grupo G.

Convocatoria de Corea del Sur para Qatar 2022

Porteros: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan) y Song Bum-keun (Jeonbuk)

Defensas: Kim Young-gwon (Ulsan), Kim Jin-su (Jeonbuk), Hong Chul (Daegu FC), Kim Min-Jae (Nápoles), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Moon-hwan (Jeonbuk), Kim Tae-hwan (Ulsan), Cho Yu-min (Daejeon) y Yoon Jong-gyu (FC Seoul)

Centrocampistas: Jung Woo-young (Al-Sadd), Lee Jae-sung (Mainz 05), Hwang Hee-chan (Wolves), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Hwang In-beom (Olympiacos), Na Sang-ho (FC Seoul), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Paik Seung-ho (Jeonbuk), Song Min-kyu (Jeonbuk), Jeong Woo-yeong (Friburgo) y Lee Kang-in (Mallorca)

Delanteros: Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk) y Son Heung-min (Tottenham).

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