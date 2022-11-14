Los goleadores de la Selección de Corea del Sur en Copas del Mundo

La Selección de Corea del Sur es la Selección asiática que más veces ha asistido al Mundial, pues en la Copa del Mundo de Qatar 2022 disputará su onceava justa mundialista. Su mejor logro ha sido llegar hasta semifinales en el Mundial de 2022, donde obtuvo el cuarto puesto y se convirtió, junto a la Selección de Estados Unidos, en las selección fuera de la CONMEBOL y la UEFA que más lejos ha llegado en un Mundial.

En total ha jugado 34 partidos en Mundiales, de los cuales ha ganado 6, empatado 9 y perdido 19 juegos.

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Corea del Sur llega con una racha de participar en los últimos 9 mundiales y ha recibido un total de 54 goles y ha anotado 34 goles. Los goles se reparten entre 23 jugadores.

¿Quiénes son los goleadores de Corea del Sur?

Los goles se reparten entre 23 jugadores y se dividen de la siguiente forma: tres jugadores han marcado tres goles, cinco jugadores han marcado dos goles y 15 jugadores han marcado solo un gol.

Así que, te presentamos el top 5 de jugadores con más goles de Corea del Sur.

Jung Hwan Ahn tres goles en 10 partidos disputados, convocado a tres Mundiales (2 en 2002, 1 en 2006 y 0 en 2010)

Ji Sung Park tres goles en 14 partidos disputados, convocado a tres Mundiales (1 en 2002, 1 en 2006 y 1 en 2010)

Heung-Min Son tres goles en seis partidos disputados, convocado a dos Mundiales ( 1 en 2014 y 2 en 2018)

Myung Bo Hong dos goles en 16 partidos disputados, convocado a cuatro Mundiales (0 en 1990, 2 en 1994, 0 en 1998 y 0 en 2002)

Sun Hong Hwang dos goles en 10 partidos disputados, convocado a cuatro Mundiales (0 en 1990, 1 en 1994, 0 en 1998 y 1 en 2002)

Heung-Min Son busca superar a todos sus compatriotas en el Mundial de Qatar 2022 y así, convertirse en el jugador que más goles ha marcado con Corea del Sur en los Mundiales.

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