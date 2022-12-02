Corea del Sur jugará su último partido de fase de grupos sin su DT

Corea del Sur se juega su clasificación a los Octavos de Final en un partido sin margen de error ante la Selección de Portugal; los asiáticos mantienen un récord de sólo 5 victorias en 23 encuentros ante equipos europeos en Copas del Mundo.

El equipo de Paulo Bento empató en su presentación ante Uruguay sin goles y perdió en un partido fundamental contra Ghana 3-2, en uno de los partidos más trepidantes de Qatar 2022... pues sobre el final mantuvo las emociones desbordadas.

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La razón por la que Corea del Sur jugará sin director técnico

Corea del Sur tuvo uno de los finales más dramáticos de un partido en Qatar 2022, ante Ghana en la fecha dos; los asiáticos perdían 2-0 al descanso del encuentro... para la segunda mitad los Tigres de oriente salieron a buscar la victoria y empataron sorpresivamente 2-2 el encuentro. Sin embargo, Mohammed kudus se encargó de liquidar las aspiraciones de los dirigidos por Paulo Bento.

El empate sobre el final ocasionó que Corea de Sur fuera a buscar el marcador con todo el brío, lo que causó que se calentaran los ánimos sobre el final del partido, tanto que el técnico Paulo Bento se llevó una cartulina roja por los constantes reclamos al cuerpo arbitral.

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Las palabras de Paulo Bento

El director técnico de Corea del Sur, Paulo Bento habló ante los medios de comunicación y fue tajante sobre su expulsión del partido ante Ghana, depositando toda su confianza a su equipo.

"No creo que influya que no esté en el banquillo. Hay personas que han estado trabajando conmigo durante mucho tiempo y están involucradas en todo el proyecto. Seguramente, harán todo lo que esté a su alcance para tomar las decisiones que tienen que tomar", declaró Paulo Bento.

El estratega de Corea del Sur agradeció a la FIFA que le permitiera estar cerca de sus jugadores minutos previos al encuentro.

"Sólo puedo estar con los jugadores hasta que llegue al estadio y debo agradecer a la FIFA la oportunidad de poder estar con ellos en los días previos al partido. Por todo eso, les doy mi agradecimiento especial", declaró.