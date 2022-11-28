SEGUNDO TIEMPO

¡Termina el partido con victoria africana!

Minuto 84: Una buena jugada termina con un pase a Jin-Su Kim (Corea del Sur), que remata al primer toque justo por encima del larguero.

Minuto 75: Kang-In Lee (Corea del Sur) hace un buen lanzamiento de falta desde justo fuera del área. Su disparo raso a la esquina inferior derecha es detenido por Lawrence Ati-Zigi. ¡Gran parada!

Minuto 69: ¡GOOOOOOL! Iñaki Williams envió el balón a Mohammed Kudus (Ghana), que batió al portero desde cerca por la esquina inferior de izquierda.

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Minuto 61: ¡GOOOOOOL! ¡Gue-Sung Cho (Corea del Sur) remata al fondo de la red!

Minuto 58: ¡GOOOOOOL! Gue-Sung Cho (Corea del Sur) recibe un centro brillante y conecta un cabezazo perfecto ajustado al poste derecho. El portero no tuvo ninguna opción.

Minuto 53: Gue-Sung Cho (Corea del Sur) se eleva por encima de la defensa contraria para cabecear a puerta un centro preciso. Remata por la escuadra izquierda, y Lawrence Ati-Zigi ataja con una fenomenal parada.

¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD!

PRIMER TIEMPO

TERMINA LOS PRIMEROS 45 MINUTOS

Minuto 35: ¡GOOOOOOL! Mohammed Kudus (Ghana) recibe un centro brillante y conecta un cabezazo perfecto ajustado al poste derecho.

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Minuto 31: Ghana tiene la posesión del balón, con pases constantes entre sus jugadores a la espera del momento oportuno para romper la defensa y llevar el peligro la meta rival.

Minuto 24: ¡GOOOOOOOOL! ¡Mohammed Salisu (Ghana) envía el balón fuera del alcance del portero!

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Minuto: 15 Salis Abdul Samed (Ghana) casi crea una ocasión, pero su intento por enviar un pase en profundidad a un compañero se queda en nada.

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Minuto 8: Woo-Yeong Jeong (Corea del Sur) remata desde el borde del área, pero un defensa bloquea el disparo y evita el peligro.

¡Inicia el encuentro en el Education City Stadium!

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ALINEACIONES COREA DEL SUR VS GHANA

📋¡Alineaciones confirmadas!



Así salen a la cancha República de Corea 🇰🇷 y Ghana 🇬🇭 para la segunda fecha de la #CopaMundialFIFA. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 28, 2022

Corea del Sur vs Ghana en partido correspondiente a la jornada 2 del Mundial Qatar 2022 que podrás ver en VIVO por Azteca 7 a partir de las 7:00 A.M. con los comentarios y narración de Christian Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos.

Un empate sin goles no fue la manera más emocionante para que Corea del Sur iniciara su décima aparición consecutiva en una Copa del Mundo, pero logró mantener vivas sus esperanzas de alcanzar la fase eliminatoria por apenas tercera vez. El entrenador Paulo Bento elogió el carácter unido de su equipo ante Uruguay, declarando que “Nosotros, los entrenadores, valoramos todos los elementos del equipo”.

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Esos comentarios también sirvieron para desviar la atención de la superestrella surcoreana, Son Heung-Min, quien tuvo un desempeño poco destacable mientras usaba una máscara debido a su reciente cirugía facial. Los “Guerreros de Taeguk” saben que la clasificación sigue en juego y pueden meterse entre los dos primeros del grupo si logran mejorar aún más su sólido récord del 76 % de imbatibilidad ante selecciones africanas (G27, E15, P13) con una victoria sobre Ghana, un resultado que podría sentirse necesario con Portugal esperándolos en su último partido de la fase de grupos.

Ninguna nación africana ha avanzado más en una Copa del Mundo que Ghana cuando hizo su aparición en los cuartos de final de la edición del 2010, aunque cualquier esperanza de repetir esa actuación podría desmoronarse al menos que pueda recuperarse de una derrota 3-2 ante Portugal en la jornada inaugural. El entrenador de Ghana, Otto Addo, felicitó sarcásticamente a Portugal después del partido, atribuyéndolo a “regalos especiales del árbitro” en referencia al doloroso penalti dado a los portugueses.

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Jugadores a seguir Corea del Sur vs Ghana

El hombre enmascarado de Corea del Sur, Son, aún podría ser el héroe para su país después de anotar en cuatro de sus últimas seis apariciones internacionales, una racha que incluye un tanto ante una nación africana, Camerún. El delantero de Ghana y del Ajax, Mohammed Kudus ha traído un poco del coraje neerlandés al torneo después de redimirse de una temprana tarjeta amarilla con una asistencia en la primera jornada, aunque tres de sus últimas cuatro apariciones goleadoras llegaron en derrotas.