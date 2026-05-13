Costa de Marfil y el día que Didier Drogba detuvo la guerra en su país gracias al futbol

La Selección de Costa de Marfil vuelve a una Copa Mundial de la FIFA luego de ser una de las escuadras más importantes del continente africano, esto, en parte, por las increíbles estrellas que tiene no solo en la zona defensiva, sino también en el apartado ofensivo.

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Sin embargo, ninguna de ellas se compara hasta ahora con lo que, en su momento, significó Didier Droga, un elemento que fue vital en la consagración del futbol pero que, además, trascendió las fronteras políticas y sociales dentro de Costa de Marfil. Esta es la historia.

Didier Droga, el futbol y la culminación de una guerra

Fue en el año 2002 cuando Costa de Marfil entró en una guerra civil tras un intento de Golpe de Estado. Estos enfrentamientos duraron años y generaron miles de personas muertas, por lo que, como era de esperarse, dicha situación traspasó los estragos sociales y políticos hasta llegar a los deportivos.

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Didier Drogba, el futbolista que paró una guerra civil en Costa de Marfil con un discurso brutal justo tras el partido en que clasificaron a la selección para el Mundial de Alemania. Hoy el país sueña con ganar y meterse en la final de la Copa África. pic.twitter.com/FDpeMGBQ83 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) February 7, 2024

En aquella época, Costa de Marfil contaba con jugadores como Emmanuel Eboué, Kolo y Yaya Touré, así como el mismo Didier Drogba. Se trataba de una generación dorada, misma que logró catapultar la paz de su vestuario a un evento completamente nacional tres años después de iniciada la guerra.

Fue así cuando, tras sellar su pase al Mundial el 8 de octubre del 2005, Didier Drogba lanzó un mensaje en donde “se puso de rodillas” para evitar más conflictos bélicos dentro de su país. Las palabras causaron un eco que, posiblemente, ni siquiera él hubiese imaginado.

Un año después Droga recibió el premio al mejor jugador de África y, en 2007, logró juntar a los representantes de ambos mandos a fin de terminar la guerra, misma que culminó precisamente en dicho año gracias a lo hecho por su centro delantero.

¿En qué Grupo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está Costa de Marfil?

La Selección de Costa de Marfil forma parte del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el cual compartirá sector con Alemania, Curazao y Ecuador. A priori, los africanos se disputarán el segundo y tercer lugar con los sudamericanos, esto entendiendo que los germanos parten como favoritos.