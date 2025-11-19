ÚLTIMA HORA: Costa Rica y el ‘Piojo’ Herrera quedan FUERA del Mundial 2026

Costa Rica se ha quedado sin Copa del Mundo. Dirigidos por Miguel Herrera, los ‘Ticos’ igualaron sin anotaciones ante Honduras en la Jornada 6 de las Eliminatorias de Concacaf y con ello, ambos equipos se han quedado sin oportunidad de ir al Mundial 2026, mismo que tiene como sede México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de las Eliminatorias, el equipo del ‘Piojo’ no pudo en un sector que compartieron con Haití, ‘La H’ y Nicaragua, en el que tuvieron registro de una victoria, cuatro empates y una derrota con el entrenador mexicano al mando.

Durante el juego de la Fecha 6 en el Estadio Nacional de Costa Rica, ‘La Sele’ no supo aprovechar su casa para sacar un buen resultado a pesar de que no dependían de ellos mismos para lograr un lugar en la Copa del Mundo del año entrante. Y es que la victoria de Haití ante Nicaragua puso fin al sueño mundialista de los ‘Ticos’ y con ello, a la racha de tres Mundiales consecutivos a los que Costa Rica había asistido desde Brasil 2014, pasando por Rusia 2018 y Qatar 2022.

En la zona de Concacaf, avanzaron de forma directa Panamá, Curazao y Haití al liderar sus respectivos sectores en las Eliminatorias. Por su parte, Surinam y Jamaica van al repechaje.

