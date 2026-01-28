Respira antes de conocer el costo de los boletos en reventa para el Super Bowl 2026 de la NFL

Todo está listo para disfrutar del mejor momento que la NFL tendrá a lo largo de todo el año. El Super Bowl LX entre los Halcones Marinos de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra finalmente ha llegado, motivo por el cual luce interesante conocer el precio de los boletos en la reventa. ¿A cuánto ascienden?

Los Patriotas de Nueva Inglaterra buscan el Vince Lombardi de la NFL luego de casi 10 años de no formar parte de este duelo por el título. Los Halcones Marinos de Seattle, por su parte, buscarán un nuevo anillo de Super Bowl luego de superar en la final de conferencia a los Carneros de Los Ángeles.

¿Cuántos cuestan los boletos en reventa para el Super Bowl LX de la NFL?

Lo primero a tener en cuenta es que la venta general de los boletos para el Super Bowl LX, a disputarse en Santa Clara, California, ya no está disponible al público. Por tal motivo, la única forma de adquirir uno de estos es a través de la reventa, la cual cuenta con precios por demás elevados.

Un ejemplo de ello es la plataforma Viagogo, misma que se caracteriza por adquirir precios en reventa. De acuerdo con su información los boletos más costosos para el duelo entre Nueva Inglaterra y Seattle están cerca de llegar a los 700,000 pesos, mientras que los más “accesibles” superan los 90,000 pesos.

Cabe mencionar que este juego ha llamado poderosamente la atención de los amantes de la NFL, por lo que se espera un lleno total en el Estadio de California. Recuerda que el Super Bowl se llevará a cabo el domingo 8 de febrero y comenzará minutos después de las 5 de la tarde.

Precios de la NFL, ¿más elevados que los boletos para el Mundial?

La NFL se considera uno de los deportes más vistos en el mundo, por lo que el precio de sus boletos también es digno de destacar. De acuerdo con FOX, el costo más elevado para el duelo entre Seattle y LA Rams superó los 18,000 dólares, una cantidad más amplia en relación a los 5,000 dólares que se piden en el mismo lugar y recinto para la Copa Mundial de la FIFA 2026.