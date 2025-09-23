¡PÉSIMAS NOTICIAS! Los Cowboys son derrotados una vez más

Los Dallas Cowboys tuvieron una pésima semana 3 en la temporada, ya que en su visita al Soldier Field cayeron ante los Chicago Bears y perdieron a su estrella a la ofensiva por tiempo indefinido

Te puede interesar: ¡MUCHO OJO! San Francisco 49ers cerca de perder a figura en la ofensiva

CeeDee Lamb salió lesionado y los Cowboys cayeron ante los Bears en Chicago. El receptor estelar de Dallas sufrió un contacto desafortunado en el primer cuarto cuando recibió un golpe que provocó una torsión en la zona de la pierna izquierda; tras la jugada Lamb abandonó el campo cojeando y fue evaluado en la carpa médica de la unidad de salud del equipo. Informes iniciales señalan que el jugador caminó por su propio pie pero no regresó al partido.

Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata

El club confirmó que Lamb fue declarado fuera del resto del encuentro una vez empezada la segunda mitad, decisión tomada tras la revisión en el banquillo y las primeras pruebas en el estadio. DallasCowboys.com informó que la lesión ocurrió temprano en el partido y que el receptor no pudo continuar, por lo que el equipo lo dejó fuera para evitar un empeoramiento y esperar estudios adicionales.

¿Cuánto tiempo podría estar fuera CeeDee Lamb?

Las primeras valoraciones médicas que circulan en medios cercanos a los Cowboys apuntan a una posible lesión en el tobillo de tipo “high-ankle” (esguince alto), una dolencia que puede variar mucho en tiempo de recuperación según su gravedad y que en ciertos casos obliga a perder semanas de actividad competitiva. Médicos consultados advierten que habrá que esperar imágenes y pruebas complementarias (radiografías y resonancia) para establecer un pronóstico concreto y el tiempo que Lamb permanecerá fuera.

¿Cuánto quedó el juego de Cowboys vs Bears?

La ausencia de Lamb, además, tuvo un impacto inmediato en el resultado: los Cowboys cayeron 31-14 ante los Bears en un partido en el que la ofensiva de Dallas no encontró ritmo y cometió pérdidas clave que aprovecharon los locales. El joven quarterback de Chicago, Caleb Williams, lanzó múltiples pases de touchdown y comandó el ataque que terminó decantando el encuentro a favor de los Bears. La derrota y la lesión suponen un doble golpe para Dallas en este inicio de campaña.

En lo deportivo, la franquicia ahora deberá esperar los resultados oficiales de los estudios médicos para determinar el alcance real de la lesión y el plan de rehabilitación. Mientras tanto, el cuerpo de receptores del equipo y el cuerpo técnico afrontarán la necesidad de redistribuir objetivos y ajustar el plan ofensivo hasta contar con un diagnóstico definitivo sobre Lamb. Las próximas horas y el parte médico serán clave para conocer si la lesión obliga al jugador a perderse partidos.

Te puede interesar: NFL: ¿Dallas volverá a México en 2026? Jerry Jones da pistas sobre su retorno al país