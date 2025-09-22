¡MUCHO OJO! San Francisco 49ers cerca de perder a figura en la ofensiva

Los San Francisco 49ers volverán a salir a la cancha este domingo con Mac Jones como su mariscal titular después de que Brock Purdy apareciera nuevamente como duda en el reporte de lesiones. El cuerpo técnico indicó que, pese a avances en su recuperación durante la semana, Purdy está “muy poco probable” para iniciar el partido y el equipo se prepara para que Jones dirija la ofensiva por segunda semana consecutiva.

Purdy arrastra problemas en el hombro izquierdo y, sobre todo, en el dedo del pie que sufrió en el arranque de la temporada; esas molestias fueron la principal razón por la que fue descartado para la Semana 2 y hoy figura como cuestionable tras participar de manera limitada en las prácticas. El staff médico y el entrenador Kyle Shanahan han sido cautelosos: aunque Purdy mostró progreso, el riesgo de empeorar la lesión hace que su titularidad sea improbable.

Los números de Mac Jones en la semana 2 de la NFL

La decisión deja en manos de Mac Jones la continuidad del juego ofensivo. Jones, quien llegó a los 49ers en la offseason, tuvo una actuación destacada en su primera titularidad 277 yardas y tres pases de touchdown sin intercepciones, lo que ayudó al equipo a conseguir la victoria en la última semana, lo que le ganó la confianza del staff para mantenerlo si Purdy no está disponible.

¿Quién se espera que sea el suplente de Mac Jones en la semana 3?

Si “Mr. Irrelevant” no está activo, los 49ers también evalúan elevar al mariscal de práctica Adrian Martínez como alternativa, manteniendo opciones en el roster por si se presenta la necesidad de un reemplazo durante el encuentro. Shanahan subrayó que la prioridad es la salud del jugador y manejar los tiempos con cuidado para no arriesgar una lesión más grave.

En lo deportivo, la baja obliga al equipo a ajustar su plan de juego: Jones ofrece un perfil diferente a Purdy, por lo que se espera mayor énfasis en pases rápidos y en proteger al quarterback, además de aprovechar la profundidad del cuerpo de receptores.

