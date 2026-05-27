Real Madrid tiene especial atención sobre un seleccionado mexicano y la Copa del Mundo será determinante para su futuro

El mediocampista ofensivo Gil Mora, es uno de los jugadores que más interés causa en el mundo del futbol por lo que pueda hacer en la Copa Mundial de la FIFA 2026. No solo los aficionados alrededor del mundo se interesan en lo que muestre y un club gigante estaría siguiéndole muy de cerca para eventualmente ficharlo: el Real Madrid.

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Nuevamente suena que los merengues están pendientes de Gil Mora, chico de 17 años surgido de los Xolos de Tijuana, quien en poco tiempo en el máximo circuito ha llamado la atención de muchos equipos incluido el Real Madrid. Esta expectativa se debe a lo mostrado en Liga MX, pero sobre todo en su papel en el Mundial del año pasado en la categoría Sub 20 en Chile, en donde fue una de las grandes revelaciones.

Morita ahora estaría con los dos pies dentro del plantel de México para el Mundial del 2026 y es entonces cuando los visores del Real Madrid llevarían los reportes no solo de los partidos del torneo, también de los encuentros venideros ante Australia del 30 de mayo y en contra de Serbia del 4 de mayo.

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A sus oídos también de los interesados, habrían llegado las palabras de Javier Aguirre en los últimos días, cuando volvió a reconocer el joven jugador en cuanto sus facultades técnicas y subrayó que lo más importante es que no presenta dolores, quejas relacionadas a la lesión que lo alejó el primer semestre del 2026.

En entrenamientos además Gil Mora ha mostrado que está muy animado mostrando skills, jugadas de fantasía y hasta control excelso con la cabeza por lo que la parte mental y emocional será otro gran factor para su desempeño en el Mundial.

Gil Mora y el precio que tendrían que pagar Real Madrid u otro equipo

Gil Mora, de acuerdo a Transfermarkt está cotizado en 10 millones euros, sin embargo, su representante la brasileña Rafaela Pimenta dijo hace meses que con 15 millones no se compra ni una pierna del joven jugador y en otra ocasión relató que tratará de venderlo muy caro.

Se estima que buscarían unos 30 millones de euros, pero si Gil Mora explota en el Mundial 2026 podría elevarse esa estimación y en una de esas ser el fichaje más caro en la historia del futbol mexicano, recordando que se puesto le pertenece a Chucky Lozano cuando el Nápoli hizo un movimiento por 46.5 millones de dólares.