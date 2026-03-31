Ohtani lidera la riqueza en MLB… mientras crece la tensión laboral

El beisbol de las Grandes Ligas arranca su temporada 2026 con una combinación explosiva: crecimiento global, cifras récord… y un ambiente de tensión. En el centro de todo está Shohei Ohtani, quien no solo brilla en el terreno, sino también en el negocio.

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El japonés, figura de los Los Angeles Dodgers, encabeza la lista de los jugadores mejor pagados según Forbes, con ingresos proyectados de 127 millones de dólares en 2026.

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Pero lo más impresionante no está en su salario deportivo, sino fuera del diamante: 125 millones provienen de patrocinios, la cifra más alta registrada para un atleta en activo desde 2021.

Un fenómeno global que rompe cualquier comparación. Sus ingresos extradeportivos superan en más de seis veces el total combinado de los otros nueve jugadores en el ranking, dejando claro que Ohtani juega en otra liga… también en lo comercial.

El negocio crece… y cambia el juego

El impacto de Ohtani no es un caso aislado, sino el reflejo de una MLB en plena expansión económica. Los 10 jugadores mejor pagados generarán en conjunto 144 millones de dólares fuera del campo, un aumento del 20% respecto al año pasado y casi nueve veces más que hace apenas cuatro años.

Además, la lista deja ver el dominio de los grandes mercados. Equipos como los Dodgers, los New York Yankees y los New York Mets concentran a la mayoría de las estrellas mejor pagadas.

Detrás de Ohtani aparece Cody Bellinger con 56.5 millones, mientras que Bo Bichette figura en el sexto lugar con 42.4 millones tras su llegada a los Mets.

El mensaje es claro: el beisbol se está convirtiendo en un negocio cada vez más global y lucrativo, con figuras que trascienden fronteras y multiplican su valor más allá del rendimiento deportivo.

La sombra de un conflicto laboral

Pero no todo es celebración. Este crecimiento económico convive con una amenaza latente: el vencimiento del convenio colectivo el próximo 1 de diciembre.

Las diferencias entre propietarios y jugadores son cada vez más marcadas. Algunos dueños buscan implementar un tope salarial, una medida que los peloteros rechazan de forma contundente. El riesgo es alto: un conflicto laboral que podría derivar en una huelga o cierre patronal.

Expertos advierten que, si no hay acuerdo, la temporada 2027 podría estar en peligro. Incluso, se habla de la posibilidad de perder una campaña completa, lo que también afectaría la participación de jugadores en eventos como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Así, la MLB vive un momento contradictorio: nunca había generado tanto dinero… pero tampoco había estado tan cerca de una crisis. En medio de todo, Ohtani sigue marcando el camino. Dentro y fuera del diamante.

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