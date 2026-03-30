Semana de fuego en la MLB: duelos de poder que roban reflectores

Arrancó la temporada 2026 de las Grandes Ligas y la intensidad no se detiene. Tras un emocionante fin de semana inaugural, la primera semana completa trae consigo enfrentamientos de alto calibre que prometen espectáculo puro para los aficionados.

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Desde choques de candidatos al título hasta duelos individuales de superestrellas, la MLB entra en ritmo con series que pueden marcar tendencia desde temprano. Uno de los focos principales estará en el enfrentamiento entre los New York Yankees y los Seattle Mariners, una rivalidad reciente que ha tenido dominio neoyorquino en los últimos años.

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Judge vs Raleigh: choque de titanes en la Americana

La serie entre Yankees y Mariners, de lunes a miércoles, tendrá un ingrediente especial: el duelo entre Aaron Judge y Cal Raleigh, quienes pelearon por el Jugador Más Valioso en 2025, galardón que terminó en manos del capitán de Nueva York.

Judge llega encendido, con cuadrangulares en sus últimos dos partidos, mientras que Seattle apuesta por una ofensiva poderosa que incluye nombres como Julio Rodríguez y Randy Arozarena. Será un choque de ofensivas explosivas que promete carreras y emociones.

En otra serie clave, los Los Angeles Dodgers se medirán a los Cleveland Guardians con un objetivo claro: seguir construyendo el camino hacia una histórica tercera Serie Mundial consecutiva. La atención estará en Shohei Ohtani, quien hará su primera apertura de la temporada, además del impacto de refuerzos como Kyle Tucker y Edwin Díaz.

Costa Oeste en llamas: Mets, Padres y más espectáculo

El cierre de la semana también trae series imperdibles. Los New York Mets visitarán a los San Francisco Giants en una serie de cuatro juegos que podría definir el rumbo de ambos equipos. Con figuras como Juan Soto y Francisco Lindor, los Mets buscarán imponer condiciones ante unos Giants que arrancaron con dificultades.

Por su parte, los Boston Red Sox se enfrentarán a los San Diego Padres en una serie llena de talento, con protagonistas como Fernando Tatis Jr. y Manny Machado. Además, el venezolano Wilyer Abreu llega encendido tras un gran inicio de campaña.

Finalmente, el duelo entre los Milwaukee Brewers y los Kansas City Royals promete velocidad, defensa y dinamismo, con figuras como Bobby Witt Jr. liderando el espectáculo. La MLB apenas comienza, pero la intensidad ya está al máximo. Y esta semana… el beisbol no da respiro.

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