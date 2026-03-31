El lanzador mexicano Cody Ponce sufrió una aparatosa lesión con los Blue Jays en la MLB

El lanzador Cody Ponce tuvo un inicio complicado en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, luego de sufrir una lesión durante su primera aparición con los Toronto Blue Jays. El incidente ocurrió en el Rogers Centre, en un juego frente a los Colorado Rockies, y obligó al pitcher a abandonar el encuentro antes de lo previsto.

Ponce, quien buscaba consolidar su regreso a la MLB tras varios años compitiendo en ligas internacionales, había despertado interés por su desempeño reciente, especialmente en Asia. Su llegada a Toronto representaba una nueva oportunidad para establecerse dentro de la rotación del equipo y demostrar su evolución como lanzador.

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El momento de la lesión se produjo en las primeras entradas del partido, cuando el serpentinero intentó reaccionar a una jugada defensiva. Al moverse para cubrir una base, presentó una molestia evidente en la pierna derecha que lo dejó tendido sobre el terreno. De inmediato, el personal médico acudió para asistirlo y, tras una rápida revisión, se determinó que no estaba en condiciones de continuar, por lo que tuvo que salir del campo.

Los reportes iniciales señalan que la lesión estaría relacionada con la rodilla derecha, aunque el club informó que será sometido a estudios adicionales para conocer la gravedad exacta del problema y el tiempo estimado de recuperación. Esta situación genera incertidumbre tanto para el jugador como para la organización, que podría verse obligada a ajustar su rotación abridora en el arranque de la campaña.

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Antes de su salida, Ponce había mostrado señales positivas desde la lomita, controlando a la ofensiva rival y dejando buenas impresiones en sus primeras entradas. Sin embargo, su inesperada salida cambió el rumbo del encuentro y terminó afectando el desempeño colectivo del equipo.