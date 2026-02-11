Creció en Club América, pero en México ni lo pelaban y terminó siendo una estrella en Xelajú

Mientras u n jugador que se fue gratis del Club América hoy brilla en Argentina , hay otro que se marchó hacia otra liga de la Concacaf puesto que en México ni lo pelaban. Ahora está siendo una verdadera estrella en Xelajú de Guatemala, el equipo sensación de la Concacaf Champions Cup 2026 que podría dejar afuera a los Rayados de Monterrey.

Tras el empate 1-1 en el Estadio Cementos Progreso entre los regiomontanos y los de Quetzaltenango, ahora hay una gran expectativa a ver si pueden dar el golpe en México. Uno de los jugadores que ya conoce el país azteca es Antonio López, quien desde 2012 a 2022 pasó por el América (que fichó dos jugadores con una jugada maestra) , teniendo un préstamo en el medio en otro equipo.

La salida de Antonio López de Club América a Guatemala

Habiendo jugado en 3 años en el primer equipo de las Águilas pero teniendo poco protagonismo, López se marchó hacia Guatemala, donde ya jugó en CSD Municipal, Comunicaciones y ahora Xelajú, donde se destaca.

TE PUEDE INTERESAR:



Con 28 años y habiéndose nacionalizado por Guatemala (representa a esa selección), los números de Antonio en Xelajú son buenos desde su llegada. El mediapunta lleva 8 goles y 11 asistencias en 30 partidos jugados, estadísticas muy buenas para esa liga.

Tan buenos son sus números en Xelajú que en el único club en el que había hecho más goles fue Comunicaciones, pero allí convirtió 13 tantos en 91 partidos jugados, más del triple que los encuentros que ha jugado en su nuevo equipo.

Por su parte, en América disputó 58 partidos, apenas 22 como titular. Con las Águilas, Antonio López no marcó goles, pero aportó una asistencia y le mostraron 6 tarjetas amarillas. No llegó a formar parte del plantel tricampeón.

¿Cuándo juegan Xelajú y Rayados de Monterrey por la Concacaf Champions Cup?

Este miércoles 11 de febrero desde las 21:00 horas (tiempo del Centro de México), Rayados de Monterrey recibirá en el Estadio BBVA a Xelajú de Guatemala por el encuentro válido por la vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup. Cabe destacar que un empate 0-0 también le sirve a los mexicanos, pero un empate 2-2 daría ventaja a la visita.

