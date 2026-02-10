OFICIAL: estas son todas las altas y bajas del América para el Clausura 2026 después del cierre del mercado

La directiva del Club América ahora sí tiene muy contento a André Jardine . Esto se debe nada menos que a la decisión de fichar a los futbolistas que él quiere y darle más protagonismo al director técnico brasileño en la toma de decisiones importantes. Así, el DT de 46 años tuvo mucha injerencia en las altas y bajas de las Águilas para este Clausura 2026.

A la espera de la confirmación del fichaje de Thiago Espinosa por el América , el conjunto de Coapa tendría 5 refuerzos confirmados más este sexto que llegaría en las próximas horas. A su vez, las Águilas contaron con las bajas de 5 futbolistas, la mayoría de ellos que no iban a ser tenidos en cuenta.

Todas las altas confirmadas de Club América para el Clausura 2026

Rodrigo Dourado: pivote brasileño de 31 años. Llega desde Atlético San Luis por una compra que ronda los 2 millones de dólares.

Raphael Veiga: mediocentro ofensivo brasileño de 30 años. Llega desde Palmeiras por un préstamo de 12 meses con opción de compra.

Vinícius Lima: mediocampista brasileño de 29 años. Llega desde Fluminense, se habla de que con préstamo con opción de compra.

Fernando Tapia: portero mexicano de 24 años. Llega desde Tigres UANL por una compra del 30% de su carta (recompra).

Aarón Mejía: lateral derecho mexicano de 24 años. Llega desde Xolos de Tijuana por un préstamo.

Bajas Confirmadas del América para el Clausura 2026

Sergio Canales ayudó a que Fidalgo fiche por el Betis|Crédito: Real Betis / X

Álvaro Fidalgo: mediocentro español de 28 años. Sale al Real Betis por una venta cercana a los 2 millones de euros.

Igor Lichnovsky: defensa central chileno de 31 años. Sale al Fatih Karagümrük por un traspaso libre.

Rodrigo Aguirre: delantero uruguayo de 31 años. Sale a Tigres UANL por un monto que aún no se oficializó.

Allan Saint-Maximin: extremo francés de 28 años. Sale como agente libre (rescisión de contrato).

extremo francés de 28 años. Sale como agente libre (rescisión de contrato). Javairô Dilrosun: extremo neerlandés de 26 años. Sale a Los Angeles FC.

Rumor de fichaje de última hora del Club América

Si la información que circula es correcta, Club América incorporará un sexto refuerzo, precisamente con la llegada del lateral izquierdo uruguayo de 21 años, Thiago Espinosa. Desde Racing de Montevideo, este futbolista llegaría como una apuesta y ya fue inscrito por la directiva. Solo le falta la visa de trabajo que está tramitando antes de ser presentado oficialmente.

