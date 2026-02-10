La jugada maestra de Club América para incorporar 2 refuerzos más fuera del mercado del Clausura 2026

Mientras Allan Saint-Maximin no se olvida de Club América , el equipo de Coapa ya dio vuelta la página y se está encargando de terminar de diagramar cómo quedará conformada la plantilla oficial para este Clausura 2026. Resulta que la directiva y los altos mandos tuvieron una jugada maestra para incorporar 2 refuerzos más fuera del periodo de mercado.

Así como un jugador se negó a renovar y fue castigado por André Jardine , ahora el América sabe con qué jugadores no contará y sabe qué lugares falta reforzar. En ese contexto, se dio a conocer que se inscribió a dos futbolistas antes de que termine el mercado de fichajes a pesar de no haberlos contratado, para asegurarse que podrán llegar. ¡Una jugada maestra!

Los 2 refuerzos que llegarían a Club América luego del mercado de fichajes

De acuerdo a la información del periodista Fernando Esquivel, América tiene 2 registros pendientes: Vinícius Lima y Thiago Espinosa. América ingresó la documentación a tiempo ante el SIID, justo antes del horario en el que finalizaba el mercado de fichajes. Sin dudas fue una gran estrategia de las Águilas para poder tener dos jugadores más fuera del periodo establecido.

Esto fue permitido debido a que a ambos les hace falta su visa de trabajo para jugar en México, por lo que únicamente restan detalles que tienen que ver con los requisitos de vivir en México. En ese marco, tanto Lima como Espinosa viajan a Guatemala para tramitar la visa laboral. El sistema respeta los tiempos de administración del gobierno mexicano.

Thiago Espinosa: Club América CONFIRMA fichaje de jugador uruguayo para el Clausura 2026|Crédito: Club América

De esta manera, Lima (29 años, mediapunta de Brasil) y Espinosa (21, lateral izquierdo de Uruguay) serán los dos nuevos refuerzos de Club América y en las próximas horas quedarán registrados en el sistema y serán oficializados por la institución de Coapa. Aunque el periodo de transferencias de invierno ya terminó, las Águilas tendrán dos futbolistas nuevos.

Las altas y bajas de Club América para el Clausura 2026