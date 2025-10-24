Creían que iba a ser como Lamine Yamal y hoy ya no quiere seguir en Real Madrid

Endrick no ha visto minutos con el Real Madrid durante esta temporada, hecho que lo llevó a tomar la decisión de ya no seguir en el conjunto español, pues busca sumar minutos para ser tomado en cuenta por la Selección de Brasil para el Mundial 2026 . El futbolista de 19 años fue comparado con Lamine Yamal, ya que son casi de la misma edad y juegan en los dos mejores equipos de España, pero la realidad fue distinta.

El delantero tiene en mente salir del conjunto merengue en el mercado de invierno e incluso diferentes medios reportan que Xabi Alonso ya aprobó su decisión, ya que no tiene cabida en su esquema. Pese a no jugar un partido oficial de clubes durante 5 meses, el futbolista de 19 años, quien consiguió un récord en Real Madrid , puso condiciones para su próximo equipo, pues no se marcharía a cualquiera.

Endrick saldría del Real Madrid en el mercado de invierno por la falta de minutos, decisión que ya fue aprobada por Xabi Alonso, según reportes

Las condiciones de Endrick para marcharse del Real Madrid

El brasileño ya tiene la decisión tomada de no continuar en el Real Madrid y para no cometer el mismo error, puso varias condiciones a la directiva blanca, la que junto con el jugador se encargará de elegir a su nuevo equipo, según ESPN Brasil. Estas son las pretensiones de Endrick:



Ir a un equipo que juegue en las 5 mejores ligas del mundo La segunda opción es jugar en los 3 mejores clubes de Portugal: Benfica, Porto o Sporting de Lisboa El equipo debe competir en su liga y estar entre los mejores El club debe jugar copas internacionales Su nuevo club debe tener un estilo de juego ofensivo.

La millonada que pagó Real Madrid por Endrick

Real Madrid desembolsó 60 millones de euros (1.2 mil millones de pesos) por Endrick para hacerse de sus servicios en verano de 2024, luego de romperla en la liga de su país con Palmeiras, club con el que anotó 21 goles en 82 partidos, según BeSoccer, la mayoría de ellos cuando aún era menor de edad.

Sin embargo, la inversión del conjunto blanco no se ha retribuido, pues el brasileño apenas suma 7 goles en 27 partidos. Pero lo de llamar la atención es que desde hace 5 meses no juega un partido oficial con Real Madrid; por ende, no ha debutado en la Temporada 2025-2026, pues Xabi Alonso lo tiene completamente borrado de la plantilla.