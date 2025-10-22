Es jugador del Real Madrid, costó 60 millones y no ha jugado ningún minuto en la temporada

Hace algunos meses, el Real Madrid sacó la casa por la ventana con la contratación de Endrick, una joven promesa brasileña que arribó al conjunto merengue siendo apenas un adolescente. Hoy, a semanas de terminar el año, parece que el carioca está más fuera que dentro de la institución española.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Endrick fue fichado por el Real Madrid cuando el equipo aún era dirigido por Carlo Ancelotti, quien le dio algunas oportunidades en el campo sin que su desempeño fuera espectacular. Ahora, estos minutos se han reducido a cero con el arribo de Xavi Alonso.

¿Endrick, promesa del Real Madrid, saldrá del club?

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el centro delantero brasileño Endrick tendría en mente salir del club a préstamo en este mismo periodo de fichajes invernal. La intención del juvenil es tener minutos en el campo, mismos que no ha tenido en la temporada actual con el Real Madrid.

Cabe mencionar que estamos solamente a unos meses para la llegada de la Copa del Mundo 2026, motivo por el cual Endrick desea mostrarse para formar parte de la convocatoria de la Selección de Brasil. En ese sentido, vale decir que hasta el momento no ha sonado ningún equipo quien busque su cesión.

¿Cuánto le costó Endrick al Real Madrid?

Se sabe que el Real Madrid pagó alrededor de 60 millones de euros por Endrick, esto después de los brutales meses que había tenido en la primera división de Brasil. Desafortunadamente para su causa, la inversión no ha sido la mejor considerando los pobres números del juvenil con el conjunto español.

¿Cuántos goles sumó Endrick en su paso por el futbol brasileño?

Endrick llegó al Real Madrid luego del excelente paso que tuvo con el Palmeiras, equipo con el que logró sobresalir a nivel internacional y en donde anotó 21 goles en 82 partidos, Ahora, con el conjunto de la capital española, el carioca registra siete anotaciones en 37 duelos disputados hasta el momento.