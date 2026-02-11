Polémica en São Paulo: Crespo se incomoda por instalaciones del club

Arranque turbulento para el São Paulo en este inicio de 2026. Bajo la gestión de Júlio Casares, el club tenía previsto comenzar la pretemporada en el Centro de Formación de Atletas (CFA) de Cotia, instalaciones destinadas principalmente a las fuerzas básicas.

Sin embargo, las condiciones del complejo deportivo generaron molestia en el entrenador Hernán Crespo y en liderazgos del plantel, provocando el regreso anticipado al tradicional CT de Barra Funda. Imágenes obtenidas por el medio ge dejaron al descubierto varios problemas estructurales y de mantenimiento que sorprendieron al entorno del primer equipo.

Campos con hoyos, arena y hasta hongos

El terreno de juego donde el plantel profesional comenzó a entrenar presentaba numerosos hoyos, varios de ellos rellenados con arena. En distintas zonas del campo incluso se podían observar hongos creciendo sobre el césped, una imagen poco habitual para un club del tamaño del São Paulo.

Pero los inconvenientes no terminaron ahí. Uno de los bancos de suplentes tenía su parte superior sostenida por un pedazo de madera, improvisación que llamó la atención. Además, se detectó un panal de abejas en una estructura cercana a uno de los campos y varias placas publicitarias aparecían rotas.

Las fotografías rápidamente generaron conversación entre aficionados y medios, especialmente por tratarse de un equipo histórico del futbol brasileño. El malestar habría sido tal que el equipo regresó a Barra Funda apenas tres días después de haber iniciado los trabajos en Cotia.

Versiones encontradas sobre la salida

Tras la publicación del reportaje, el São Paulo respondió señalando que el complejo estaba atravesando un periodo de mantenimiento y que actualmente el césped donde entrenó el primer equipo ya se encuentra en mejores condiciones.

De acuerdo con la versión oficial del club, las labores necesarias no pudieron realizarse antes debido al cierre de año y a un calendario cargado de eventos. Además, el Tricolor aseguró que los tres días de trabajo en Cotia estaban previamente planificados dentro del cronograma de pretemporada.

Sin embargo, otra versión recogida por periodistas apunta a que las condiciones precarias del CFA habrían adelantado el regreso a Barra Funda, motivado por la inconformidad del cuerpo técnico y referentes del plantel. Lo cierto es que el episodio dejó una imagen incómoda en el arranque del año para el São Paulo.

Mientras el equipo afina detalles en lo deportivo, la institución también enfrenta el desafío de garantizar instalaciones a la altura de un club que aspira a competir en lo más alto del futbol brasileño y sudamericano.

