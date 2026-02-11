Estrella del Brasileirao es multado con la rebaja del 40% de su sueldo por este duro motivo

El Brasileirao está dando de qué hablar en los últimos días y no es porque TV Azteca Deportes lo comenzó a transmitir en este 2026 , sino en temas extra cancha, ya que Corinthians multó a una estrella con una rebaja del 40% de su sueldo por ausentarse del equipo durante un mes, motivo que también podría llevarlo a perder su trabajo.

José “Brujo” Martínez es el jugador que está en medio de una polémica, ya que no se presentó a la pretemporada del equipo durante un mes, ello a problemas con su pasaporte, lo que supuestamente demoró su entrada al país brasileño, ya que hay que recalcar que el futbolista es venezolano, como también lo es Josef Martínez, refuerzo de Xolos para el Clausura 2026.

José Martínez se ausentó durante un mes del club, lo que le valió la multa|@joseandresmartinez8

Debido a ello, el club optó por multarlo, pero lo que no se esperaba es que el “Brujo” reportara con el equipo con una lesión, que al ser evaluado por los médicos, se comprobó que sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda, que lo mantendrá fuera de las canchas hasta finales de este año.

No obstante, Corinthians analiza la posibilidad de rescindirle el contrato al venezolano, de acuerdo con el periodista Samir Carvalho. Incluso, el club negocia la llegada de un mediocampista en calidad de préstamo, por lo que las horas de Martínez podrían estar contadas en Brasil.

¿Quién es el futbolista al que le redujeron su sueldo?

Martínez es un jugador de 31 años que se desempeña como mediocampista. Inició su carrera en su país con el Deportivo JBL, para después pasar al Zulia FC. A principios de 2020 le llegó su primera gran oportunidad y emigró a la MLS al ser comprado por Philadelphia.

José permaneció con el club estadounidense durante más de 4 años, hasta que en verano de 2024 se marchó a Corinthians, donde probó la gloria al conquistar 2 títulos: Campeonato Paulista en 2025 y la Copa de Brasil en el mismo año.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el venezolano tiene un valor en el mercado de 2 millones de euros (más de 40.8 millones de pesos), aunque su mayor precio fue cuando llegó a Brasil en 2024 con un costo de 3 millones (61.2 millones de pesos).