Esta es la villa de lujo que compró Cristiano Ronaldo; solo se llega en bote privado

Tras anunciar su unión en matrimonio, la cual sigue teniendo fecha y lugar desconocidos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron tema de conversación por su última adquisición. Y es que se hizo bastante eco en la nueva propiedad adquirida por la pareja, la cual es una villa que solamente tiene entrada vía un viaje en bote privado. Así luce el destino vacacional de la familia del astro portugués.

¡Nocaut devastador! | Argi Cortés vs. Yahir Frank | PELEA COMPLETA

¿Cómo luce la villa que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compraron?

La realidad es que las imágenes del complejo de propiedades privadas lucen tal como se definiría un destino paradisíaco. Allí lo que destaca es que es una isla a donde se puede llegar única y exclusivamente en un barco privado o un hidroavión. El complejo se encuentra a 26 kilómetros del continente.

El futbolista y la modelo fueron de los primeros en adquirir una vivienda donde solamente hay 19 casas para los que estén interesados. Es parte de un proyecto de Red Sea Global, que entre sus intereses tiene el construir este tipo de espacios turísticos, pero dejando bastante intacta la naturaleza donde se construyen.

Aunque ninguno de los dos famosos emitió algún comunicado, la empresa recogió esta declaración que presumió en su sitio web. Habla CR7: “El Mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. A hora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”.

¿Cuánto dinero gastó Cristiano Ronaldo en esta villa paradisíaca?

Aunque ninguna de las partes ha indicado la cantidad desembolsada por el futbolista, la información emitida por quienes venden las villas indican que estas lujosas viviendas valen 4.5 millones de dólares. Allí el problema con los que tal vez quieran acompañar a Cristiano y su familia, es el sitio donde se encuentra el espacio, que no es de fácil acceso. Ante eso, queda claro que Georgina y el ariete del Al-Nassr quieren aprovechar su estadía en Arabia con este sitio de lujo para sus descansos.