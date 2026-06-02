Cristiano Ronaldo recibe EXCELENTE NOTICIA previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a unos días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde el astro portugués, Cristiano Ronaldo, tendrá su última oportunidad de ser campeón con su selección antes de su retiro profesional, lo anterior recordando que ya tiene 41 años de edad.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

A pesar de ello, vale decir que el actual campeón de la Liga Saudí con el Al Nassr ha recibido una excelente noticia que podría servir de motivación para buscar el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Portugal y demostrar, así, que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

¿Qué noticia recibió Cristiano Ronaldo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con información del portal Récord, Cristiano Ronaldo llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 liderando la lista de los deportistas mejores pagados que existen en la actualidad, pues a sus 41 años cuenta con 300 millones gracias, entre otras cosas, a su contrato con el Al Nassr y los acuerdos publicitarios que ostenta.

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En segundo lugar se encuentra Saúl, el Canelo Álvarez, boxeador mexicano que está listo para su próxima pelea (programada para el 12 de septiembre) ante Christian Mbilli y que, de acuerdo con la fuente, ostenta alrededor de 170 millones de dólares gracias a sus distintos acuerdos.

Finalmente, en el top 3 también se encuentra Lionel Messi, quien, como Cristiano Ronaldo, también vivirá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 su último torneo a nivel selección. El astro sudamericano, quien actualmente está en el Inter Miami, ostenta 140 millones de dólares.

¿Qué otras figuras aparecen en el listado de las mejores ganancias?

Además de Cristiano Ronaldo, el Canelo Álvarez y Lionel Messi, la lista también incluye a otros atletas de distintas disciplinas de los Estados Unidos. Entre estos destacan nombres como LeBron James (137.8 millones), Shohei Ohtani (127.6 millones) y Stephen Curry (124.7 millones de dólares).