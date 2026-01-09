Manchester City sacude el mercado de fichajes con una compra de 87 millones de dólares

El Manchester City busca recuperar la cima de la Premier League y para ello ha comenzado a sumar elementos a su plantilla aprovechando el mercado de fichajes invernal y la primera incorporación es el delantero Antoine Semenyo.

Manchester City presenta a Antoine Semenyo como su primer fichaje invernal

Antoine Semenyo llaga al Manchester City por 75 millones de euros (87 millones de dólares) procedente del Bournemouth, equipo en el que anotó 10 goles durante el último semestre, lo que le valió llamar la atención de distintos equipos.

Semenyo, de 26 años, es internacional por Ghana, aunque nació en Londres, Inglaterra, y llegó al Bournemouth en enero del 2023 y durante su estancia en los Cherries consiguió 32 goles y 13 asistencias en 110 compromisos.

El rendimiento reciente de Semenyo obligó al City a competir contra equipos como Liverpool, Manchester United y Tottenham que también buscaban hacerse de los servicios del delantero.

"Estoy muy orgulloso de haberme unido al Manchester City. He seguido al City durante la última década bajo el mando de Pep Guardiola. Han sido el equipo dominante en la Premier League, además de lograr cosas increíbles en la Champions League, la FA Cup y en la Copa de la Liga", dijo Semenyo tras su presentación con el City.

¿Quién es Antoine Semenyo, nuevo fichaje del Manchester City?

Antoine Semenyo debutó como profesional en el 2018 con el Bath City de la Sexta División de Inglaterra y desde entonces su carrera ha ido en ascenso jugando también para el Newport County, Bristol City y Sunderland en las categorías de ascenso, hasta llegar al Bournemouth.

El delantero firmó un contrato con el Manchester City hasta junio del 2031 y buscará hacerse de un lugar en un ataque en el que competirá con figuras como Erling Haaland, Jeremy Doku, Omar Marmoush y Oscar Bobb.

