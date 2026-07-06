CONFIRMADO: Cristiano Ronaldo jugó su último partido con la Selección de Portugal

Se terminó una de las carreras más extraordinarias en la historia de las selecciones nacionales. La derrota de Portugal por 1-0 ante España en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo significó la eliminación del conjunto lusitano, sino también el último partido de Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de su país.

Te puede interesar: Mientras Cristiano Ronaldo gana 240 millones, el salario de Lamine Yamal jugando el Mundial 2026

Cuando todo apuntaba a que el encuentro se extendería al tiempo extra, Mikel Merino apareció al minuto 90 para marcar el único gol del prtido y darle a España el boleto a los cuartos de final. Portugal volvió a competir con orden y tuvo opciones para hacer daño, pero terminó pagando muy caro una desconcentración en los instantes finales.

Cristiano disputó los 90 minutos, luchó constantemente con la defensa española y buscó liderar el ataque portugués, aunque esta vez no encontró los espacios para marcar diferencias.

¡GOOOL DE MIKEL MERINO! España rompe el empate y golpea a Portugal

Cristiano ya había confirmado que sería su último Mundial

Un día antes del encuentro frente a España, el propio delantero había despejado cualquier duda. En conferencia de prensa confirmó que esta sería su última Copa del Mundo, aunque expresó su deseo de que el adiós no llegara precisamente ante el conjunto español.

"Sí, es mi último Mundial. Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial", declaró Cristiano en la previa del encuentro.

A sus 41 años, el histórico atacante puso fin a una trayectoria irrepetible con Portugal. Fue el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, defendió a su selección durante más de dos décadas y construyó un legado que difícilmente volverá a repetirse.

Te puede interesar: Prensa inglesa exige amistoso vs México en Wembley: “México ha sido un anfitrión maravilloso, sería genial verlos a ellos y a sus aficionados”

Una carrera que cambió para siempre la historia de Portugal

Más allá de que el título mundial quedó como la gran cuenta pendiente, Cristiano transformó por completo la historia del futbol portugués. Se convirtió en el máximo referente de su selección, conquistó la Eurocopa 2016, la UEFA Nations League y llevó a Portugal a competir de tú a tú contra cualquier potencia del planeta.

Su despedida llegó con una derrota dolorosa frente a España, pero también con el reconocimiento de haber protagonizado una de las carreras internacionales más brillantes que ha visto el futbol.