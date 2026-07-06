OFICIAL: La quinta selección clasificada a los cuartos de final del Mundial 2026™

La mesa de los ocho mejores del planeta comienza a llenarse, y este lunes 6 de julio la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ nos dio al quinto invitado de honor. El boleto se definió en una de las batallas más esperadas del certamen: el vibrante clásico ibérico entre España y Portugal siendo la selección española que consiguió su pase.

Lira rompe el silencio tras la eliminación: “Muy orgulloso de ser mexicano”

Los comandados por Lamine Yamal lograron salir con los brazos en alto del Dallas Stadium inscribiendo su nombre en la codiciada ronda de los cuartos de final, uniéndose a los cuatro que ya aseguraron su estancia con victorias el fin de semana.

El selecto club que se encuentran en Cuartos de Final

El camino hacia la gran final de Nueva York es cada vez más estrecho. Hasta el momento, el torneo ha entregado cuatro clasificados que han dejado claro que no hay espacio para las especulaciones. Inglaterra selló su pase tras silenciar el Estadio Ciudad de México al derrotar 3-2 a los coanfitriones mexicanos en un partido memorable. Su rival en la siguiente llave será la sorprendente Noruega, que de la mano de un Erling Haaland intratable obró un milagro al remontar y eliminar a la poderosa selección de Brasil.

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Por la otra ruta del cuadro, Francia cumplió con los pronósticos al dejar en el camino a Paraguay gracias a una genialidad de Kylian Mbappé, y ahora se verá las caras con Marruecos, la escuadra africana que volvió a demostrar su estirpe mundialista al golear con autoridad a Canadá.

España ahora espera al ganador del duelo entre las selecciones de Estados Unidos y Bélgica, que se jugará en el Seattle Stadium. El encuentro por el pase a semifinales s se llevará a cabo este viernes 10 de julio en la cancha de Los Angeles Stadium.

