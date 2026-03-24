Excelente noticia de Cristiano Ronaldo para todos los aficionados tras baja del México vs Portugal

Cristiano Ronaldo no estará disponible para enfrentar a México en el amistoso que deberá jugar Portugal este próximo sábado 28 de marzo. El delantero de 41 años sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera de la convocatoria del entrenador Roberto Martínez y despertó preocupación de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, ‘CR7’ se encargó de despejar algunas dudas en sus redes sociales.

En sus redes sociales, la leyenda del Real Madrid compartió su rutina de rehabilitación donde se lo ve enfocado fortaleciendo sus músculos tanto de brazos como piernas y con una gran sonrisa que se refleja en su rostro. Junto con las imágenes, Cristiano dejó un mensaje alentador, mientras espera por regresar a la actividad normal: “Mejorando cada día”.

Cristiano está enfocado en su regreso a las canchas|Cristiano Ronaldo / X

Hay que remarcar que Ronaldo había salido del campo de juego con molestias en el duelo entre Al Nassr y Al Feiha. En los minutos finales del encuentro, el portugués mostró signos de dolor y, de forma inmediata, se encendieron las alarmas. No obstante, el club árabe esperó a realizar los exámenes médicos pertinentes para dar un diagnóstico preciso sobre qué lesión había sufrido su máxima estrella.

TE PUEDE INTERESAR:



"Cristiano Ronaldo fue diagnósticado con una lesión en el tendón de la corva después del partido contra Al-Feiha. Él empezó un programa de rehabilitación y estará en evaluación día con día", fue lo que informó el conjunto saudí tras obtener los resultados de los exámenes médicos.

Las probabilidades de Cristiano Ronaldo de estar en el Mundial 2026

Si bien es cierto que el ‘Bicho’ será una ausencia de peso para Portugal en los amistosos contra México y Estados Unidos, el técnico Martínez confirmó en conferencia de prensa que la lesión de Cristiano es leve y que su participación en la Copa del Mundo no corre peligro.

“No, no corre peligro. Tiene una lesión muscular leve y creemos que podrá regresar en una o dos semanas. Todo lo que Cristiano ha hecho físicamente esta temporada demuestra que está en excelente forma”, fue lo que declaró el entrenador español.

De esta manera, todo apunta a que Ronaldo jugará su sexto Mundial con la selección de Portugal y su lesión muscular solo fue un simple susto para los aficionados más acérrimos del portugués.

Las figuras de Portugal que estarán en el choque contra México

A pesar de la ausencia del máximo goleador a nivel mundial, Portugal llevará a varios de sus mejores jugadores a Ciudad de México. Algunos nombres que sobresalen son Bruno Fernandes, máximo asistidor de la actual Premier League con Manchester United; Nuno Mendes y Vitinha, jugadores del PSG y campeones recientes de la UEFA Champions League; João Cancelo del FC Barcelona; entre otros.

