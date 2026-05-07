Cristiano Ronaldo anticipó la mala racha que vive hoy Real Madrid con Mbappé: “No es el PSG”

El Real Madrid vive días de tensión tras lo sucedido entre Federico Valverde y Aurélian Tchouameni en los vestidores. Sin embargo, hay un actor secundario que ha sido señalado como culpable de todo lo que sucede en Valdebebas por gran parte de los aficionados del equipo blanco: Kylian Mbappé. El momento que atraviesa el conjunto de la capital española recordó una predicción de Cristiano Ronaldo previo a la llegada del francés que hoy se está cumpliendo.

A pesar de sus increíbles números, el delantero de la Selección de Francia se ha visto envuelto en varias polémicas desde que pisó suelo español. La polémica estalló cuando Mbappé tomó la decisión de viajar a Italia y París junto a su novia, la actriz Ester Expósito, mientras se encuentra en medio de una recuperación por culpa de una lesión muscular. Si bien su salida fue autorizada, esto no cayó para nada bien en la afición merengue.

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Cristiano Ronaldo anticipó el mal momento del Real Madrid

Durante el mes de septiembre de 2024, el crack portugués lanzó a su canal de YouTube una entrevista exclusiva con Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United. En dicha charla, ‘CR7’ tocó varios temas y uno de ellos fue el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. El portugués había cuestionado si la estrella actual del futbol francés podría lidiar con la presión de jugar en el Merengue, además de no asegurar que el equipo jugaría mejor con él en la plantilla.

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"Veamos si Kylian Mbappé puede lidiar con la presión porque el Real Madrid no es el PSG. No sé si el Real Madrid va a ser mejor con Kylian Mbappé, el Real Madrid seguirá siendo fuerte pero no lo sé si serán mejores”, dictaminaba el actual futbolista del Al-Nassr dos años atrás. Teniendo en cuenta que la entrevista fue grabada antes de la llegada de ‘Kiki’ al conjunto español, hoy sus palabras toman más fuerza que nunca.

🗣️Cristiano Ronaldo:



"Veamos si Kylian Mbappé puede lidiar con la presión porque el Real Madrid no es el PSG.



No sé si el Real Madrid va a ser mejor con Kylian Mbappé, el Real Madrid seguirá siendo fuerte pero no lo sé si serán mejores."



Cuánta razón 🐐 pic.twitter.com/j7pqvGwlVA — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 7, 2026

Aficionados piden por la salida de Mbappé del Real Madrid

Una buena parte de la afición del Madrid cree que el principal culpable por los problemas que atraviesa el equipo es el propio Mbappé. Por este motivo, un grupo de aficionados lanzaron una campaña digital bajo el lema “Mbappé Out” juntando firmas para solicitar su salida del club.

Mediante un sitio web, los aficionados pueden ingresar y dejar su firma para apoyar el movimiento. Nadie esperaba que el impacto de la campaña sea tan masivo, ya que a estas horas, la petición supera las 38 millones de adhesiones y continúa creciendo a gran ritmo en redes sociales.

El francés tiene números impresionantes con el equipo, sumando 41 goles en lo que va de la temporada siendo el máximo anotador del Real Madrid con diferencia. Sin embargo, el reclamo de la afición apunta a la actitud del jugador de 27 años fuera de la cancha.