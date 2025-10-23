Esta es la FOTO que muestra el enorme parecido entre Checo Pérez y Landon Donovan

Han pasado varios años desde que Landon Donovan confirmó su retiro de las canchas luego de ser considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la Selección de los Estados Unidos. Ahora, su nombre se ha vuelto tendencia una vez más por una foto en donde se muestra su enorme parecido con Checo Pérez.

En medio de lo que será el Gran Premio de México, Sergio, Checo Pérez, ha sido comparado con Landon Donovan debido al espectacular parecido que tienen a raíz de una foto que el estadounidense compartió en sus redes sociales, por lo que es preciso que sepas de cuál hablamos y nos des tu punto de vista.

¿Checo Pérez y Landon Donovan son familiares? FOTO de su parecido se hace viral

Para nadie es un secreto que Landon Donovan cuenta con un problema de calvicie que se pudo reflejar desde que era pequeño, por lo que ahora, con más tiempo de sobra de lo habitual, preguntó a sus seguidores si era mejor raparse por completo, conservar el cabello que tenía o, bien, optar por un peluquín.

La opción ganadora fue la peluca, misma que el propio Landon Donovan compartió con sus seguidores a través de redes sociales. Fue aquí en donde se demostró el espectacular parecido que tiene, ya con cabello, con Checo Pérez, por lo que muchos comentarios tenían precisamente dicha dirección.

¿Checo Pérez estará en el Gran Premio de México?

Hasta el momento se desconoce si Sergio, Checo Pérez, hará acto de presencia en el Gran Premio de México, el cual se llevará a cabo este domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por ende, luce importante estar atentos a cualquier actualización sobre su posible llegada al evento.

¿Cuándo hará su debut Checo Pérez con Cadillac?

Si todo sale como se tiene establecido, Checo Pérez y Valtteri Bottas harán su debut con Cadillac en la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la cual se llevará a cabo en el circuito de Melbourne, en Australia, el fin de semana del 6 al 8 de marzo. ¿En qué lugar quedará?