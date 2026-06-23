¡ÚLTIMA HORA! Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar gol en SEIS Copas Mundiales

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords y este martes 23 de junio puso su nombre en los libros de historia del futbol, una vez más, al convertir su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en el partido entre las Selecciones de Portugal yUzbekistán y de paso imponer una marca que parece insuperable.

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Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Copas Mundiales de la FIFA

Cristiano Ronaldo marcó su noveno gol en Copas Mundiales y de paso se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Mundiales diferentes por lo menos un gol, desde su debut en la justa mundialista de Alemania 2006.

El delantero portugués no persigue los récords, los récords lo persiguen a él como ya lo había dicho antes y con su anotación ante la Uzbekistán hizo lo que ningún otro jugador había hecho antes en una Copa Mundial varonil.

El delantero portugués remató frente al marco al minuto seis una asistencia de Joao Cancelo que dejó sin posibilidades al guardameta uzbeko.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal’s Cristiano Ronaldo scores their first goal REUTERS/Phil Noble|Phil Noble/REUTERS

El Comandante se presentó ante el mundo en Alemania 2006 y en aquella justa marcó de penal ante Irán en la Primera Fase y volvió a aparecer en Sudáfrica 2010 convirtiendo un tanto en la goleada de los lusitanos 7-0 sobre Corea del Norte.

En Brasil 2014 su víctima fue Ghana también en grupos y en Rusia 2018 tuvo su mejor Mundial cuando marcó un hat trick ante España y otro ante Marruecos. En Qatar 2022 volvió a marcar ante Ghana en Fase de Grupos y ahora lo ha hecho nuevamente en el Mundial 2026 contra RD Congo.

Goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Alemania 2006 - 1 gol

Sudáfrica 2010 - 1 gol

Brasil 2014 - 1 gol

Rusia 2018 - 4 goles

Qatar 2022 - 1 gol

Mundial 2026 - 1 gol

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