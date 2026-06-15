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México vs Corea del Sur: FECHA y HORARIO del segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

La selección mexicana enfrenta a Corea del Sur en la segunda jornada de la Fase de Grupos del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa, jugador de México|Crédito: @miseleccionmx / X

Escrito por: Amaury Torres - DR

La fiebre mundialista continúa en ascenso y, tras una jornada inaugural que mantuvo a todo el país al filo del asiento, México ya tiene la mira puesta en su siguiente desafío. El segundo encuentro de la fase de grupos está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana está obligada a sumar un resultado positivo para fortalecer su camino hacia la siguiente rondade la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En esta ocasión, México se enfrentará a una complicada selección de Corea del Sur. El conjunto asiático, caracterizado por su notable disciplina táctica y un despliegue físico incansable, aterrizará en el Estadio Guadalajara con la firme convicción de imponer condiciones y arrebatar puntos fundamentales al equipo nacional. Para México, será un duelo de suma exigencia técnica donde el respaldo de la afición en las gradas será un factor determinante.
Información esencial: Fecha y hora del partido

Para asegurar que estés al tanto de cada momento de este enfrentamiento crucial, aquí te presentamos los datos clave que debes marcar en tu calendario:

  • Día del encuentro: Jueves 18 de junio de 2026.
  • Hora del partido: El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Estadio: El choque tendrá como escenario el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco.

¿Dónde ver el partido entre México y Corea del Sur?

La pasión por la Selección Mexicana se vivirá intensamente a través de las diversas plataformas de TV Azteca, que ofrecerá una cobertura total para que los seguidores no pierdan detalle de este choque definitivo:

  • Televisión: La señal estará disponible en Azteca 7.
  • Móvil: Podrás seguir el juego mediante la App Azteca Deportes.
  • Digital: También estará disponible la transmisión en directo a través del portal web de Azteca Deportes.

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