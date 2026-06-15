México vs Corea del Sur: FECHA y HORARIO del segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
La selección mexicana enfrenta a Corea del Sur en la segunda jornada de la Fase de Grupos del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La fiebre mundialista continúa en ascenso y, tras una jornada inaugural que mantuvo a todo el país al filo del asiento, México ya tiene la mira puesta en su siguiente desafío. El segundo encuentro de la fase de grupos está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana está obligada a sumar un resultado positivo para fortalecer su camino hacia la siguiente rondade la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
En esta ocasión, México se enfrentará a una complicada selección de Corea del Sur. El conjunto asiático, caracterizado por su notable disciplina táctica y un despliegue físico incansable, aterrizará en el Estadio Guadalajara con la firme convicción de imponer condiciones y arrebatar puntos fundamentales al equipo nacional. Para México, será un duelo de suma exigencia técnica donde el respaldo de la afición en las gradas será un factor determinante.
Información esencial: Fecha y hora del partido
Para asegurar que estés al tanto de cada momento de este enfrentamiento crucial, aquí te presentamos los datos clave que debes marcar en tu calendario:
- Día del encuentro: Jueves 18 de junio de 2026.
- Hora del partido: El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).
- Estadio: El choque tendrá como escenario el Estadio Guadalajara, en Zapopan, Jalisco.
¿Dónde ver el partido entre México y Corea del Sur?
La pasión por la Selección Mexicana se vivirá intensamente a través de las diversas plataformas de TV Azteca, que ofrecerá una cobertura total para que los seguidores no pierdan detalle de este choque definitivo:
- Televisión: La señal estará disponible en Azteca 7.
- Móvil: Podrás seguir el juego mediante la App Azteca Deportes.
- Digital: También estará disponible la transmisión en directo a través del portal web de Azteca Deportes.
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