Javier Aguirre lo entrenó en Europa y ahora será rival de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana buscará repetir una victoria más dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la Selección de Corea del Sur. Tras el triunfo ante Sudáfrica, los pupilos de Javier Aguirre entrenan con intensidad para afianzar su plan de juego y buscar el liderato de su grupo.

Dentro de las curiosidades del encuentro, Javier Aguirre se encontrará a un viejo conocido que dirigió en su momento en Europa: Lee Kang-In. El cual es uno de los grandes referentes dentro de la escuadra surcoreana por su exitoso papel en Europa. Sobre todo por la gran cosecha de títulos que ha logrado como centrocampista del PSG.

Lee Kang-in|Credito: theKFA / X

El día que Aguirre entrenó a una de las figuras del PSG

Javier Aguirre cuenta con un importante recorrido en el futbol de España. Su gran desempeño con la Selección Mexicana le brindó la oportunidad de sumar sus primeras etapas con el Osasuna y Atlético de Madrid. Algo que logró repetirse después de dirigir en Sudáfrica 2010 y regresar al futbol ibérico para pasar por el Real Zaragoza y el Espanyol

El encuentro del “Vasco” con Lee Kang-In logró darse en su última etapa dentro del balompié español cuando dirigió al Mallorca del 2022 al 2024. Siendo el papel del surcoreano dentro de su esquema importante al punto de ser fichado por el PSG el 8 de julio del 2023.

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Los números de Lee Kang-In, el atacante que México deberá anular

Lee Kang-In es un centrocampista que cuenta con interesantes números que denotan su gran sensibilidad para convertir goles. Con apenas 25 años suma 30 goles y 28 asistencias a nivel de clubes. Siendo su etapa con el PSG en donde más goles ha producido: 16 goles y 14 asistencias.

Javier Aguirre y Lee Kang-In|Credito: Diario de Mallorca

Según cifras de Transfermarkt, la carta del jugador surcoreano se valora en 28 millones de euros. Además de ser un jugador polivalente ya que puede desempeñar la función de mediocampista ofensivo, extremo derecho o extremo izquierdo.

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