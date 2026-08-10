OFICIAL: Lo que necesita Tigres y CADA UNO de los 8 equipos de la Liga MX para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026
Con cuatro boletos a los cuartos de final en juego en la Leagues Cup, ocho representantes de la Liga MX afrontan una Jornada 3 buscando esos pases
Con cuatro boletos a los cuartos de final en juego en la Leagues Cup, ocho representantes de la Liga MX afrontan una Jornada 3 definitiva donde la calculadora será tan importante como el balón.
Los dueños del destino: América, Juárez, Cruz Azul y León
Las cuatro escuadras que encabezan la tabla dependen totalmente de sí mismas para sellar su pasaporte a la siguiente ronda:
- América (6 pts, +4): Es el club con el panorama más cómodo. Un triunfo o un empate frente a Austin FC asegura matemáticamente su clasificación. Incluso con una derrota podría tener el boleto, su abultada diferencia de goles lo mantiene como firme candidato para avanzar.
- Juárez (6 pts, +3): Si suma ante Real Salt Lake estará en la siguiente fase. Una derrota lo dejaría estancado en 6 unidades y lo obligaría a esperar que Tigres o los perseguidores de 3 puntos no lo superen en diferencia de goles.
- Cruz Azul (6 pts, +2) y León (6 pts, +2): La fórmula es directa: ganar sus cotejos ante Chicago Fire e Inter Miami, respectivamente, los consolida con 9 puntos en la cima. Empatar o perder abriría la puerta para que los escoltas los puedan desbancar.
A la caza del boleto: Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante
Los perseguidores llegan sin margen de error; necesitan ganar sus partidos y esperar combinaciones de resultados en las demás canchas:
- Tigres (4 pts, 0): En el Estadio Universitario, los felinos están obligados a vencer a Vancouver Whitecaps para llegar a 7 puntos. Victoria propia combinada con un tropiezo o empate de cualquiera de los cuatro punteros los mete de lleno a cuartos de final.
- Toluca (3 pts, +2) y Monterrey (3 pts, 0): Los Diablos reciben a FC Dallas en el Nemesio Díez, mientras Rayados choca ante Nashville. Ambos requieren ganar para alcanzar 6 unidades y buscar una diferencia de goles favorable ante eventuales derrotas de los líderes.
- Atlante (3 pts, -3): El escenario más complejo. Los Potros necesitan golear a Minnesota United para corregir su diferencia de tantos, además de aguardar caídas estrepitosas de las escuadras de 6 puntos y tropiezos de Tigres, Toluca y Monterrey.
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La definición promete dramatismo puro. Un solo gol puede cambiar la tabla y determinar qué clubes mantendrán la representación del futbol mexicano en la contienda por el título.