OFICIAL: Lo que necesita Tigres y CADA UNO de los 8 equipos de la Liga MX para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026

Con cuatro boletos a los cuartos de final en juego en la Leagues Cup, ocho representantes de la Liga MX afrontan una Jornada 3 definitiva donde la calculadora será tan importante como el balón.

Los dueños del destino: América, Juárez, Cruz Azul y León

Las cuatro escuadras que encabezan la tabla dependen totalmente de sí mismas para sellar su pasaporte a la siguiente ronda:

América (6 pts, +4): Es el club con el panorama más cómodo. Un triunfo o un empate frente a Austin FC asegura matemáticamente su clasificación. Incluso con una derrota podría tener el boleto, su abultada diferencia de goles lo mantiene como firme candidato para avanzar.

Es el club con el panorama más cómodo. Un triunfo o un empate frente a asegura matemáticamente su clasificación. Incluso con una derrota podría tener el boleto, su abultada diferencia de goles lo mantiene como firme candidato para avanzar. Juárez (6 pts, +3): Si suma ante Real Salt Lake estará en la siguiente fase. Una derrota lo dejaría estancado en 6 unidades y lo obligaría a esperar que Tigres o los perseguidores de 3 puntos no lo superen en diferencia de goles.

Si suma ante estará en la siguiente fase. Una derrota lo dejaría estancado en 6 unidades y lo obligaría a esperar que Tigres o los perseguidores de 3 puntos no lo superen en diferencia de goles. Cruz Azul (6 pts, +2) y León (6 pts, +2): La fórmula es directa: ganar sus cotejos ante Chicago Fire e Inter Miami, respectivamente, los consolida con 9 puntos en la cima. Empatar o perder abriría la puerta para que los escoltas los puedan desbancar.

A la caza del boleto: Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante

Los perseguidores llegan sin margen de error; necesitan ganar sus partidos y esperar combinaciones de resultados en las demás canchas:

Tigres (4 pts, 0): En el Estadio Universitario , los felinos están obligados a vencer a Vancouver Whitecaps para llegar a 7 puntos. Victoria propia combinada con un tropiezo o empate de cualquiera de los cuatro punteros los mete de lleno a cuartos de final.

En el , los felinos están obligados a vencer a para llegar a 7 puntos. Victoria propia combinada con un tropiezo o empate de cualquiera de los cuatro punteros los mete de lleno a cuartos de final. Toluca (3 pts, +2) y Monterrey (3 pts, 0): Los Diablos reciben a FC Dallas en el Nemesio Díez , mientras Rayados choca ante Nashville . Ambos requieren ganar para alcanzar 6 unidades y buscar una diferencia de goles favorable ante eventuales derrotas de los líderes.

Los Diablos reciben a en el , mientras choca ante . Ambos requieren ganar para alcanzar 6 unidades y buscar una diferencia de goles favorable ante eventuales derrotas de los líderes. Atlante (3 pts, -3): El escenario más complejo. Los Potros necesitan golear a Minnesota United para corregir su diferencia de tantos, además de aguardar caídas estrepitosas de las escuadras de 6 puntos y tropiezos de Tigres, Toluca y Monterrey.

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La definición promete dramatismo puro. Un solo gol puede cambiar la tabla y determinar qué clubes mantendrán la representación del futbol mexicano en la contienda por el título.

