Croacia vs Ghana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la TRANSMISIÓN hoy sábado 27 de junio, juego del Grupo L del Mundial 2026; marcador online
Croacia buscará asegurar su clasificación a 16vos, en caso de perder podrían quedar eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Croacia busca asegurar su pase a dieciseisavos en el Estadio de Filadelfia con la jerarquía de Luka Modrić y la urgencia de redimirse tras su irregular inicio en el grupo. Los croatas necesitan imponer su control técnico frente a un bloque que se juega la clasificación tras sus primeros resultados.
Ghana, la sorpresa del sector bajo la dirección de Carlos Queiroz, llega invicta y con el destino en sus manos tras empatar con Inglaterra y vencer a Panamá. Las "Estrellas Negras" apostarán por su orden defensivo y letales contragolpes para sellar una fase de grupos histórica y avanzar a la siguiente instancia.