¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul lanza oferta por delantero estrella de la Liga MX y no es Joao Pedro

A horas de que el mercado de fichajes del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX termine, Cruz Azul se mueve rápidamente al presentar una oferta por el delantero argentino Nicolás Ibáñez, actualmente en las filas de Tigres.

Según medios informativos, la propuesta de La Máquina ronda el millón de dólares e incluye un contrato por dos años, lo que marcaría un nuevo capítulo en la carrera del atacante sudamericano.

¿Cuál es la situación actual de Nicolás Ibáñez?

Nico Ibáñez, de 31 años, llegó a Tigres en 2023 como una de las apuestas ofensivas más importantes del club regiomontano. Sin embargo, la llegada de Rodrigo Aguirre al equipo felino relegó al argentino a la categoría Sub-21, situación que deja abierta la puerta a una posible salida. Ibáñez mantiene un historial destacado en la Liga BBVA MX, con títulos y goles que lo consolidaron como uno de los delanteros más efectivos en su paso por Pachuca y Atlético de San Luis.

Cruz Azul busca reforzar su ataque tras la salida de Ángel Sepúlveda en este Clausura 2026. La directiva considera que Ibáñez puede aportar experiencia, liderazgo y capacidad goleadora. La cifra ofrecida refleja una negociación prudente pero ambiciosa, en línea con la estrategia de Cruz Azul de sumar a un jugador probado en el futbol mexicano.

¿Qué ha pasado con la negociación de Joao Pedro para llegar al Cruz Azul?

La realidad es que la negociación sigue en un punto delicado: Cruz Azul presiona para concretar el fichaje antes del cierre del mercado, mientras que San Luis busca maximizar el valor de su delantero estrella. El desenlace dependerá de si la directiva celeste logra ajustar la oferta económica y contractual a las exigencias del jugador y del club potosino.

