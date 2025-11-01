¿Qué debe ocurrir este sábado para que Cruz Azul asegure un lugar entre los mejores cuatro?

El equipo de Cruz Azul se colocó en la cima de la tabla con 35 puntos en el ‘Viernes Botanero’ de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 después de ganar 3-0 al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos.

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Sin embargo, su lugar entre los cuatro primeros todavía no está asegurado, y este sábado 1 de noviembre será clave para definir su destino rumbo a la Liguilla directa.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón depende de los resultados de tres enfrentamientos cruciales de este sábado: Atlas vs Toluca, Monterrey vs Tigres y América vs León. Todos involucran a rivales directos que podrían arrebatarle el boleto de los mejores cuatro.

Toluca, le podría quitar el liderato general

Con 33 puntos, Toluca es el único equipo que podría superar por puntos a Cruz Azul esta jornada. Si los Diablos Rojos derrotan a Atlas, llegarían a 36 unidades y desplazarían a los cementeros de la cima de la tabla. Para qué Cruz Azul mantenga el primer lugar, necesita que Toluca empate o pierda en el Estadio Jalisco.

También te puede interesar:



Tigres y Monterrey, duelo regio con implicaciones directas

Tigres (32 puntos) y Monterrey (30 puntos) se enfrentan en un clásico que podría alterar el orden del Top 4. Si Tigres gana, alcanzaría 35 puntos, igualando a Cruz Azul, aunque con mejor diferencia de goles para los felinos. En ese escenario, Cruz Azul aseguraría estar en el Top 4 ya que el equipo de Rayados no lo podría ya alcanzar. Si Monterrey gana, llegaría a 33 puntos y se metería de lleno en la pelea. Un empate entre ambos sería el resultado más favorable para los cementeros, aseguraría su puesto entre los mejores cuatro y Tigres no lo podría alcanzar.

América, se acercaría a Cruz Azul o le daría el puesto entre los mejores 4

América tienen 31 puntos y reciben a León en el Estadio de Ciudad de los Deportes. Una victoria los llevaría a 34 unidades, poniéndolos a solo un punto de Cruz Azul. Aunque no lo superarían esta jornada, podrían hacerlo en la fecha final si los celestes tropiezan. Por ello, un empate o derrota de América también beneficiaría a la Máquina cementera.

En resumen, Cruz Azul necesita que Monterrey empate o pierda, o que las Águilas de Jardine caigan ante León para que asegurará matemáticamente su lugar entre los cuatro primeros, sin importar lo que suceda en la última jornada.

