Cruz Azul tendría un once de LUJO con el fichaje de Nico Ibañez; esta sería su alineación

Después de mucho tiempo de espera, y de constantes polémicas en torno al mercado de fichajes que realizó, Cruz Azul finalmente pudo cerrar a su segundo delantero para este torneo Clausura 2026 en el nombre de Nico Ibáñez, quien deja a Tigres para ser uno de los refuerzos para el conjunto capitalino.

Nico Ibáñez se confirmó como la segunda opción de Cruz Azul luego de que el club celeste no pudiera cerrar a Joao Mario, quien se mantendrá en San Luis al menos durante este torneo. Ante tal situación, no está de más que apreciemos la interesante alineación que los cementeros pueden armar con su nuevo delantero.

¿Qué ONCE armaría Cruz Azul con la llegada de Nico Ibáñez?

A la espera del regreso de Kevin Mier, vale decir que el arquero titular para esta temporada en Cruz Azul ha sido Andrés Gudiño, quien sería acompañado por tres defensas centrales los cuales serían Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Erik Lira, quienes han sumado la mayoría de minutos en el torneo.

Los carrileros en Cruz Azul serían Rodolfo Rotondi y Omar Campos, quien sustituiría a Jorge Sánchez por la banda derecha. Con ello, el cuadro celeste tendría cuatro hombres en el centro del campo, mismos que serían Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y José Paradela.

Cruz Azul suele jugar con un solo centro delantero fijo, y si se considera que el Toro Fernández continúa suspendido, entonces el eje de ataque titular para el siguiente duelo de los cementeros sería Nico Ibañez, quien llegó a la Ciudad de México hace unos días para realizar sus exámenes médicos correspondientes.

¿Cuándo y contra quién debutaría Nico Ibáñez en Cruz Azul?

Cual si se tratase de una obra del destino, Nico Ibáñez podría hacer su debut con Cruz Azul este fin de semana precisamente contra Tigres , equipo en el que estuvo durante los últimos años. Este duelo, correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026, se realizará el domingo 15 de febrero a las 16:30 horas.