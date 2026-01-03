Cruz Azul alistaría gran anuncio a la afición cementera, con el FICHAJE de Agustín Palavecino

Las gestiones de Cruz Azul por sumar refuerzos rumbo al inminente torneo Clausura 2026 de la Liga MX, tendrían como resultado el arribo de Agustín Palavecino, de quien se reporta tiene negociaciones avanzadas para convertirse en jugador celeste procedente de Necaxa.

La Máquina ha tenido esta tarea, y parece que van por buen camino y el jugador argentino de 29 años de edad sería elemento de la plantilla que dirige Nicolás Larcamón y quien ya conoce al sudamericano pues coincidieron en Necaxa, así lleva a un futbolista del cual sabe mucho más y será más fácil integrarlo a lo que el equipo capitalino espera.

Agustín Palavecino es el mejor jugador de Necaxa, por lo que podría ser la pesadilla de León|@agusspalavecino

La estrategia de Cruz Azul para firmar a Palavecino y que agradaría a Necaxa

El equipo del Necaxa y Cruz Azul tendrían como negociación, el pago de una cantidad razonable, pero desconocida por el argentino y además los celestes mandarían a Lorenzo Faravelli con el cuadro de los rayos.

Luego de haber llegado en 2024, el ciclo de Faravelli habría concluido con Cruz Azul, para emprender una aventura con Necaxa, en donde también hay un proyecto interesante pues tienen en la órbita a tres jugadores del cual se habla mucho como Agustín Almendra de Racing) Kevin Gutiérrez Defensa y Justicia, además de un jugadore procedente de la Premier League como es Julián Carranza, quien jugó en Feyenoord de los Países Bajos y luego fue enviado al Leicester City.

Dobles sesiones para llegar a punto al inicio del Clausura 2026. 💙🚂🔥 pic.twitter.com/W2i3AkKFmq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 2, 2026

Cruz Azul alista su debut y el primer mes del año 2026

Nicolás Larcamón y sus jugadores en tanto se concretan salidas o fichajes, entrenan a tope para arrancar el torneo Clausura 2026 que dará comienzo la siguiente semana. Para los celestes su presentación sucederá el 10 de enero ante León en la casa de los esmeraldas.

El primer mes del 2026, además le depara un duelo ante Atlas con el que se presentan ante su afición en la CDMX y luego reciben a Puebla y cierran visitando a Bravos de Juárez.