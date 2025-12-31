Necaxa, cerca de cerrar un fichaje BOMBA para la Liga MX procedente de la Premier League

Rumores apuntan a que el delantero argentino Julián Carranza estaría dejando al Leicester City de la Premier League, para firmar con el Necaxa, en un refuerzo BOMBA para el equipo de la Liga MX, si es que la negociación avanza y se cristaliza para poder llegar para el Clausura 2026.

Necaxa está en proceso de armar un buen equipo, teniendo en camino la contratación de Agustín Almendra (Racing) y Kevin Gutiérrez (Defensa y Justicia).

El conjunto hidrocálido quiere sumar a otro argentino y es Carranza, de 25 años de edad, quien a su corta edad tiene bastante experiencia aunque no ha logrado cosolidarse en los equipos en los que ha estado.

La trayectoria de Julián Carranza, posible refuerzo de Necaxa

Julián Carranza debutó en Banfield de su natal Argentina en 2017 y para el 2020 creció significativamente, siendo fichado por el Inter Miami a los 19 años, pero su constancia y regularidad no fueron las deseadas y bajó su valor, luego pasando al Philadelphia Union.

Ahí logró encontrar un buen nivel y hace un año el Feyenoord ante la posible salida de Santiago Gimenez la cual después se confirmó, llegó al equipo siendo el reemplazo, pero en el verano fue cedido al Leicester City de Inglaterra.

Así el atacante que también habría sido sondeado hace un torneo por Rayados de Monterrey, está en la órbita de Necaxa que en los siguientes días podría dar noticias muy importantes para sus aficionados que se ilusionan con tener un equipo que compita todo el torneo.

