Cruz Azul y América van por Jordan Carrillo; ¿cuánto dinero pediría Santos por él?

El Torneo Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina, y varias instituciones de la Liga BBVA MX buscan aprovechar el periodo de fichajes para atraer jugadores a su plantilla. Dos de ellos son América y Cruz Azul, quienes tienen el deseo latente de hacerse con Jordan Carrillo.

cruz azul

Para nadie es un secreto que Jordan Carrillo tuvo una Liguilla que rozó la perfección con la casaca de Pumas, aunque se espera que el mexicano vuelva al Santos luego de su cesión con los del Pedregal. Ahora bien, ¿cuánto dinero tendrían que pagar Cruz Azul y América por su fichaje?

¿Cuánto vale Jordan Carrillo, según Santos?

La excelente temporada que el mediocampista de 24 años tuvo en Pumas hizo que su valor en el mercado explotara de forma importante, por lo que aquel equipo que desee tenerlo, ya sea América o Cruz Azul, tendrán que pagar una jugosa cifra al conjunto de la Laguna.

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Y es que, de acuerdo con información del portal Transfermarkt, el gran nivel de Jordan Carrillo hizo que su carta aumentara hasta tener un valor de 8 millones de euros; es decir, más de 150 millones de pesos mexicanos, cantidad un tanto elevada dentro de la Liga BBVA MX.

Distintos rumores aseguran que el Santos tendría en mente vender a Jordan Carrillo a fin de hacer caja y contratar a otros elementos al ataque. Ante esto, tanto Cruz Azul como América lo seguirían de cerca, por lo que no se descarta que ambas escuadras lancen su primera oferta en cuestión de días.

¿Cuántos goles hizo Jordan Carrillo en Pumas?

Jordan Carrillo vivió su primer torneo como jugador de Pumas y, sin duda, fue de los elementos más valiosos del club en los últimos meses. Para muestra de ello están sus números, los cuales ascienden a seis anotaciones y tres pases a gol en 1,657 minutos distribuidos en 24 partidos.