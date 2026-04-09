Cruz Azul y América, con SERIAS chances de PERDER 3 puntos al final del Clausura 2026

Este fin se semana se llevará a cabo la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, misma que presentará el auténtico Clásico Joven entre América y Cruz Azul, un duelo que ha ganado mucho interés en los últimos años gracias a la rivalidad que existe entre ambos equipos.

cruz azul

Y si bien las dos instituciones necesitan ganar para mantenerse en la zona alta de la tabla general, la realidad es que un punto que preocupa a cada una de las escuadras radica en la posibilidad de que tanto América como Cruz Azul puedan perder puntos al cierre del Clausura 2026. ¿Cuál es la razón?

¿Por qué América y Cruz Azul pueden perder puntos al cierre del Clausura 2026?

La Jornada 14 presenciará el duelo entre América y Cruz Azul, dos instituciones que, después de 13 partidos de temporada regular, aún tienen problemas importantes en cuanto a la regla de minutos se refiere, misma que indica que todos los equipos deben sumar al menos 1,170 minutos por torneo.

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En estos momentos, 12 de los 18 equipos de la Liga BBVA MX ya cumplieron con este requisito, siendo América y Cruz Azul dos que no lo han hecho. Cabe mencionar que la regla estipula que aquellos que no realicen este objetivo recibirán una reducción de 3 puntos al término de la temporada regular.

Actualmente, después de la Jornada 13, América está en uno de los últimos lugares al sumar solamente 1,006 minutos, por lo que le restan 164 minutos para completar este apartado. Un caso similar ocurre con Cruz Azul, institución a la que le faltan 131 minutos para poder completar este objetivo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el juego entre América y Cruz Azul?

El auténtico Clásico Joven del futbol mexicano entre América y Cruz Azul se llevará a cabo este sábado 11 de abril dentro de la cancha del Estadio Banorte, el cual abrirá sus puertas después de la remodelación que tuvo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo está programado para iniciar a las 21:00 horas.